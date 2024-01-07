5 найважливіших перемог Еліни Світоліної, які увійдуть в історію (відео)

Фінал турніру в Римі проти Сімони Халеп (2018)

Відкриває рейтинг перемога Еліни на турнірі WTA 1000 в італійському Римі. На шляху до фіналу українка подолала суперниць з Хорватії, Росії, Німеччини та Естонії. Більш того, протягом відбіркових турів Еліна віддала тільки один гейм Дар’ї Касаткіній. Проте у фіналі на спортсменку очікувала непроста суперниця - тодішня перша ракетка світу, румунка Сімона Халеп.

Поєдинок розпочався доволі неочікувано: Еліна відразу повела з брейком, а потім взагалі виграла перший сет з рахунком 6:0. На це українці знадобилось 20 хвилин.

У другій частині зустрічі Халеп вже більше нав’язала боротьбу, проте Світоліна грала ще впевненіше. Вона знову повела з брейком за рахунку 1:1, а потім довела матч до перемоги (6:0, 6:4).

1/8 фіналу Олімпійських ігор проти Серени Вільямс (2016)

Серена Вільямс у 2016 була незупинною. Фінал Відкритого чемпіонату Австралії та Роллан Гаррос, перемога на Вімблдоні та турнірі в Італії: американка підходила до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро у найкращих кондиціях.

Еліна ж проводила не найкращий свій сезон: лише одна перемога на турнірі у Куала-Лумпурі та 1/8 на Роллан Гаррос. На Олімпіаді ж спортсменка розпочала з двох перемог над Андреа Петковіч (2:6, 6:1, 6:3) та Хізер Вотсон (6:3, 1:6, 6:3).

У протистоянні з Сереною українка вважалась повним аутсайдером, проте на корті Еліна довела зворотне. У першому сеті за рахунку 3:3 вона реалізувала брейк-пойнт, після чого довела партію до перемоги. У другій частині зустрічі спортсменки обмінялись брейками, проте Еліна змогла зробити ще два: за рахунку 3:3 та 3:5. Ця перемога Світоліної є єдиною над Вільямс у кар’єрі.

1/4 фіналу Вімблдону проти Іги Швьонтек (2023)

Найголовнішою перемогою Еліни у 2023-му році можна вважати тріумф у чвертьфіналі Вімблдону. До початку поєдинку у перемогу українки важко було повірити. Все ж таки, їй протистояла чинна перша ракетка світу — Іга Швьонтек.

Польська тенісистка відразу розпочала з брейку і довела до рахунку 5:3, проте Еліна виграла 4 гейми поспіль та реалізувала перший же сетбол.

У другій партії не обійшлось без тай-брейку. Проте у вирішальний момент сильнішою виявилась Іга. Спортсменка вирвала перемогу у другому сеті 7:6.

У третій частині зустрічі Еліна віддала всього 2 гейми та здобула перемогу: 7:5, 6:7, 6:2. Загалом за матч вона зробила 5 подач навиліт та виграла 80% геймів на своїй подачі.

Півфінал Вімблдону 2023 став другим для Еліни у кар’єрі.

Фінал Підсумкового турніру WTA проти Слоан Стівенс (2018)

Найбільшим титулом Світоліної можна вважати перемогу на Підсумковому турнірі Women’s Tennis Assosiation (WTA) у Сінгапурі. Українка була шостою сіяною та потрапила до “Білої групи”, де перемогла Каролін Возняцкі (5:7, 7:5, 6:3), Петру Квіткову (6:3, 6:3) та Кароліну Плішкову (6:3, 2:6, 6:3).

У півфіналі Еліна зустрілась з представницею Нідерландів Кікі Бертенс. Українка перемогла у трьох сетах та вийшла на переможницю “Червоної групи” та другого півфіналу, американку Слоун Стівенс.

Вже на початку матчу Слоун повела з брейком. Впевнена гра біля сітки та на лінії допомогла їй виграти перший сет з рахунком 6:3.

Щоправда, у другій партії вже Еліна виглядала впевненіше за суперницю. Українка використала 3 з 4 брейк-пойнтів та чимало змушувала американку помилятись. Друга партія завершилась з рахунком 6:2 на користь Світоліної.

Вирішальний сет закінчився з таким самим результатом. Еліна виграла три гейми поспіль на самому початку, реалізувавши брейк-пойнт у другому геймі. Американка відіграла його та зробила рахунок 2:3, проте вже у наступному геймі Еліна знову здобула очко на прийомі. Світоліна дотримала перевагу до кінця і стала першою та поки єдиною українкою, якій вдалося виграти Підсумковий турнір.

Матч за третє місце на Олімпіаді 2020 проти Рибакіної (2021)

Матч за третє місце Олімпіади 2020 у Токіо став не тільки одним з найважливіших, але й одним з найважчих у кар’єрі Світоліної. Протягом змагань українка впевнено просувалась турнірною сіткою, проте у півфіналі проти чешки Маркети Вондроушової Еліні банально не вистачило сил. Трохи відновившись, вона підійшла до головного поєдинку липня - півфіналу проти казахської тенісистки Елени Рибакіної.

Перша частина матчу виявилась невдалою для Світоліної. В Еліни не йшла перша подача, а очок на другій вона майже не вигравала. 22-річна Рибакіна натомість виглядала свіжою і, здавалось, використовувала кожен наявний момент, аби заробити очки. Перша партія завершилась з рахунком 6:1 на користь казахської тенісистки.

У другому сеті спортсменки йшли “ніздря в ніздрю”. Кожна з тенісисток реалізувала по одному брейк-пойнту, проте до рахунку 6:6 переможця визначити так і не вдалося. У найвідповідальніший момент Еліна проявила характер та виграла тай-брейк з рахунком 7:5.

У третьому сеті Рибакіна знову з відривом вела гру. За рахунку 1:4 Еліні вдалось виграти 4 геймів поспіль, зробивши два брейки, та перевернути рахунок на 5:4. У вирішальній партії в українки було цілих 7 матчболів, проте лише з останнього Еліна вирвала перемогу.

Українка впала на корт, закрила обличчя руками й не стала стримувати сліз. Разом з нею біля екранів телевізора раділи сотні тисяч українців. 31 липня 2021-го Світоліна принесла Україні першу в історії Олімпійську медаль з тенісу.