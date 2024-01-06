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Свитолина в волевом стиле завоевала путевку в первый финал сезона-2024

Окленд, Суббота 06 января 2024 09:25
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Свитолина в волевом стиле завоевала путевку в первый финал сезона-2024 Фото: Элина Свитолина ударно начала год (twitter.com/ASB_Classic)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Элина Свитолина одержала нелегкую победу над китайской теннисисткой Сию Ван в рамках 1/2 финала соревнований в новозеландском Окленде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ASB Classic Auckland Open, 1/2 финала

Ван – Свитолина – 1:2 (6:2, 4:6, 3:6)

Начался матч для первой ракетки Украины очень неудачно. После взятия первого пункта на собственной подаче она проиграла четыре последующих гейма. Ван оформила два брейка и завоевала стратегическое преимущество с перспективами быстро закончить сет.

Свитолина пыталась сопротивляться. Украинка взяла одну подачу соперницы, но она ответила еще одной "взаимностью". В результате китаянка получила возможность подавать на партию. Реализовать сетбол ей удалось с первой же попытки. Однако этот локальный успех стал последним.

Во втором сете оппонентки сосредоточились на своих подачах. Так продолжалось до десятого гейма. В нем Свитолина с первых же розыгрышей навязала конкуренцию, а затем вообще перехватила инициативу. В конце концов, украинской теннисистке удалось сделать брейк, параллельно ставший сет-пойнтом.

В решающей же партии ключевые события произошли в середине сета. Свитолина фактически отзеркалила события старта поединка. Отечественная теннисистка сыграла даже более уверенно, поведя с двумя брейками 5:1. Ван попыталась огрызнуться, но упустила слишком много. Украинка со второй попытки реализовала матчбол.

В финале Свитолина встретится с американкой Кори Гауфф. Она на стадии 1/2 финала уверенно одолела соотечественницу Эмму Наварро (6:3, 6:1). Решающий матч запланирован на 8 января.

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Теннис Элина Свитолина
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