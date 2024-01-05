Свитолина в погоне за трофеем и битва наследников Гретцки: анонс выходных в спорте

Хоккейные поединки элитного разлива в Нью-Джерси и округе Колумбия, баскетбольная встреча Леброна Джеймса и Джа Моранта, первый полуфинал сезона для Элины Свитолиной и кубковое противостояние лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля" состоятся в грядущий уикенд.

"Нью-Джерси" – "Чикаго"

6 января, 02:00, Ньюарк, "Пруденшл-центр", телетрансляция на Setanta Sports

В штате Нью-Джерси местные "Девилз", охотящиеся на место в плей-офф от Восточной конференции, будут принимать аутсайдеров Запада – "Чикаго". Но главная изюминка в лидерах команд, которыми стали молодой Джек Хьюз и совсем юный Коннор Бедард. Последнего назвали наследником самого Уэйна Гретцки во время драфта НХЛ-2023, а вот лично "Великий" недавно поставил на первого...

"Лейкерс" – "Мемфис"

6 января, 05:00, Лос-Анджелес, Crypto.com Arena, телетрансляция на Setanta Sports

Ранние птички смогут понаблюдать за битвой амбиций в Калифорнии. "Лейкерс" с тремя поражениями подряд до сих пор держатся в зоне плей-офф Западной конференции НБА. В свою очередь "Гриззлис" отчаянно пытаются догнать "Лос-Анджелес". На эмоциях от возвращения Джа Моранта "Мемфис" выиграл 4 матча подряд, но теперь наступило похмелье из четырех поражений в 5-ти поединках.

Фото: Леброн Джеймс vs Джа Морант – вывеска НБА на выходных (grizzliesstore.com)

Ван – Свитолина

6 января, 05:30, Окленд, ASB Tennis Centre, телетрансляция на Setanta Sports+

Первая ракетка Украины нацелилась на высокие результаты с первого турнира сезона-2024. Элина Свитолина в новозеландском Окленде уже успела выбить нескольких крепких оппоненток – Каролин Возняцки, Эмму Радукану, Марие Боузкову. К финалу рукой подать. Осталось победить китаянку Сию Ван, чтобы реализовать пожелания обозревателей с решающим матчем украинки против Кори Гауфф из США.

"Арсенал" – "Ливерпуль"

7 января, 18:30, Лондон, "Эмирейтс", телетрансляция на Setanta Sports

Английская Премьер-лига взяла паузу на кубковые соревнования. Но не все команды смогут отдохнуть с андердогами. Коварный жребий свел лондонских "канониров" с мерсисайдцами уже в 1/32 финала. Тренерские штабы обоих грандов прибегнут к минимальным экспериментам, но не будут делать трагедии с раннего вылета. Великолепный фундамент для открытого футбола.

Фото: Перед Рождеством команды разошлись миром на "Энфилде" (premierleague.com)

"Вашингтон" – "Лос-Анджелес"

7 января, 22:00, Вашингтон, Capital One Arena, трансляция на app.setantasports.com

Принципиальное противостояние в округе Колумбия подготовил календарь НХЛ. Усложнить путь поклонника Путина Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки будет пытаться одна из его бывших команд. "Вашингтон" выпал из восьмерки Востока и обязан побеждать. Но форма "Кэпиталз" под вопросом (4 поражения в пяти матчах). Впрочем, "Лос-Анджелес" с последней победой 28 декабря – не лучше.