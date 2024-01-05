Свитолина на классе завоевала место в полуфинале турнира в Новой Зеландии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд

Боузкова – Свитолина – 0:2 (0:6, 3:6)

Первый сет украинка провела на одном дыхании. Фактически Свитолина не предоставила чешской теннисистке ни единого шанса на успех. Сама же выиграла 6 геймов и повесила Боузковой "баранку" всего за 25 минут с двумя эйсами и 78% выигранных очков на первой подаче.

В том же ключе Свитолина начала и вторую партию, довольно легко открыв счет. Впрочем, 25-летняя чешка нашла внутренние резервы, чтобы навязать украинской теннисистке борьбу. Боузкова с брейком повела 3:1 и, казалось, нацелилась на камбэк.

Тем не менее, Свитолина восприняла такое развитие событий хладнокровно. Она быстро ответила своими тремя пунктами подряд. В частности, украинка оформила и брейк "под ноль". Перехватив инициативу, Свитолина уверенно довела матч до логической победы. Боузкова даже не взяла хотя бы очко.

В полуфинале Свитолина встретится с китаянкой Сию Ван. Матч состоится 6 января. В параллельном поединке сойдутся американки Кори Гауфф и Эмма Наварро. Общий призовой фонд соревнований в Окленде составил свыше 267 тысяч долларов.