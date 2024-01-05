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Свитолина на классе завоевала место в полуфинале турнира в Новой Зеландии

Окленд, Пятница 05 января 2024 12:00
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Свитолина на классе завоевала место в полуфинале турнира в Новой Зеландии Фото: Элина Свитолина одолела очередную соперницу за океаном (twitter.com/ASB_Classic)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно обыграла чешку Марие Боузкову в 1/4 финала соревнований в Окленде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ASB Classic Auckland Open, 2-й раунд

Боузкова – Свитолина – 0:2 (0:6, 3:6)

Первый сет украинка провела на одном дыхании. Фактически Свитолина не предоставила чешской теннисистке ни единого шанса на успех. Сама же выиграла 6 геймов и повесила Боузковой "баранку" всего за 25 минут с двумя эйсами и 78% выигранных очков на первой подаче.

В том же ключе Свитолина начала и вторую партию, довольно легко открыв счет. Впрочем, 25-летняя чешка нашла внутренние резервы, чтобы навязать украинской теннисистке борьбу. Боузкова с брейком повела 3:1 и, казалось, нацелилась на камбэк.

Тем не менее, Свитолина восприняла такое развитие событий хладнокровно. Она быстро ответила своими тремя пунктами подряд. В частности, украинка оформила и брейк "под ноль". Перехватив инициативу, Свитолина уверенно довела матч до логической победы. Боузкова даже не взяла хотя бы очко.

В полуфинале Свитолина встретится с китаянкой Сию Ван. Матч состоится 6 января. В параллельном поединке сойдутся американки Кори Гауфф и Эмма Наварро. Общий призовой фонд соревнований в Окленде составил свыше 267 тысяч долларов.

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

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Теннис Элина Свитолина
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