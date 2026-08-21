5 миллионов iPhone и Android под прицелом хакеров: найдено 6 новых уязвимостей

Исследователи Центра информационной сохранности им. Гельмгольц (CISPA) обнаружил шесть потенциальных уязвимостей в работе AirDrop и Quick Share. Они относятся к устройствам на iOS, Android, macOS и Windows.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на отчет CISPA.
Исследователи CISPA обнаружили 6 потенциальных уязвимостей в популярных сервисах беспроводного обмена данными.
Три из них связаны с системой AirDrop от Apple, а остальные три относятся к Quick Share, системам связи между Android и ПК на базе Windows .
Проблема заключается в том, что сервисы AirDrop и Quick Share работают в фоновом режиме и постоянно сканируют пространство для обнаружения устройств вблизи. Для считывания данных им не требуется предварительное подтверждение владельца гаджета.
Для атаки злоумышленникам достаточно иметь ноутбук с Wi-Fi и находиться на расстоянии от 10 до 30 метров от цели, если в настройках обнаружения выбран параметр "Для всех".
На устройствах Apple сбои возникают из-за проблемы в фоновом процессе sharingd, отвечающего за работу AirDrop, Continuity Camera, Handoff и других функций.
Путем отправки специальных команд хакеры могут полностью вывести этот процесс из строя и вызвать экстренное отключение сервисов.
В случае с Quick Share и Windows ситуация сложнее из-за возможности обхода проверок безопасности:
Эти уязвимости не позволяют злоумышленникам похищать личные данные пользователей, однако они способны нарушать стабильную работу устройств.
Исследователи уже сообщили компании Apple и Google о найденных проблемах. Для 2 из 6 обнаруженных уязвимостей разработчики уже выпустили патчи безопасности, а по остальным 4 продолжается работа над официальными обновлениями.
Чтобы обезопасить устройство самостоятельно, специалисты советуют изменить настройки видимости AirDrop и Quick Share: