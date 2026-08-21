5 мільйонів iPhone та Android під прицілом хакерів: знайдено 6 нових вразливостей

Дослідники Центру інформаційної безпеки ім. Гельмгольца (CISPA) виявили шість потенційних уразливостей у роботі AirDrop та Quick Share. Вони стосуються пристроїв на iOS, Android, macOS і Windows.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на звіт CISPA.
Дослідники CISPA виявили 6 потенційних вразливостей у популярних сервісах бездротового обміну даними.
Три з них пов'язані з системою AirDrop від Apple, а інші три стосуються Quick Share, систем зв'язку між Android та ПК на базі Windows.
Проблема полягає у тому, що сервіси AirDrop та Quick Share працюють у фоновому режимі й постійно сканують простір для виявлення пристроїв поблизу. Для зчитування даних їм не потрібне попереднє підтвердження від власника гаджета.
Для здійснення атаки зловмисникам достатньо мати ноутбук із Wi-Fi та перебувати на відстані від 10 до 30 метрів від цілі, якщо у налаштуваннях виявлення обрано параметр "Для всіх".
На пристроях Apple збої виникають через проблему в фоновому процесі sharingd, який відповідає за роботу AirDrop, Continuity Camera, Handoff та інших функцій.
Шляхом надсилання спеціальних команд хакери можуть повністю вивести цей процес із ладу й спричинити екстрене вимкнення сервісів.
У випадку з Quick Share та Windows ситуація є складнішою через можливість обходу перевірок безпеки:
Наразі ці вразливості не дозволяють зловмисникам викрадати особисті дані користувачів, проте вони здатні порушувати стабільну роботу пристроїв.
Дослідники вже повідомили компанії Apple та Google про знайдені проблеми. Для 2 з 6 виявлених вразливостей розробники вже випустили патчі безпеки, а щодо інших 4 триває робота над офіційними оновленнями.
Щоб убезпечити свій пристрій самостійно, фахівці радять змінити налаштування видимості AirDrop та Quick Share: