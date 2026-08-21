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5 мільйонів iPhone та Android під прицілом хакерів: знайдено 6 нових вразливостей

12:16 21.08.2026 Пт
2 хв
Зловмисники можуть викликати аварійні збої та обходити базові перевірки безпеки
aimg Ольга Завада
Хакери атакують iPhone та Android (фото: Pexels)

Дослідники Центру інформаційної безпеки ім. Гельмгольца (CISPA) виявили шість потенційних уразливостей у роботі AirDrop та Quick Share. Вони стосуються пристроїв на iOS, Android, macOS і Windows.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на звіт CISPA.

У чому суть загрози?

Дослідники CISPA виявили 6 потенційних вразливостей у популярних сервісах бездротового обміну даними.

Три з них пов'язані з системою AirDrop від Apple, а інші три стосуються Quick Share, систем зв'язку між Android та ПК на базі Windows.

Проблема полягає у тому, що сервіси AirDrop та Quick Share працюють у фоновому режимі й постійно сканують простір для виявлення пристроїв поблизу. Для зчитування даних їм не потрібне попереднє підтвердження від власника гаджета.

Для здійснення атаки зловмисникам достатньо мати ноутбук із Wi-Fi та перебувати на відстані від 10 до 30 метрів від цілі, якщо у налаштуваннях виявлення обрано параметр "Для всіх".

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Наслідки атак для різних ОС

На пристроях Apple збої виникають через проблему в фоновому процесі sharingd, який відповідає за роботу AirDrop, Continuity Camera, Handoff та інших функцій.

Шляхом надсилання спеціальних команд хакери можуть повністю вивести цей процес із ладу й спричинити екстрене вимкнення сервісів.

У випадку з Quick Share та Windows ситуація є складнішою через можливість обходу перевірок безпеки:

  • Система дозволяє зчитувати 3 фрейми даних до початкового обміну ключами безпеки.
  • Перші фрейми передаються у незашифрованому вигляді.
  • Навіть після закриття сесії ключі залишаються активними, що дозволяє повторно відкривати сесію.
  • У системі Windows це провокує помилку типу use-after-free.

Наразі ці вразливості не дозволяють зловмисникам викрадати особисті дані користувачів, проте вони здатні порушувати стабільну роботу пристроїв.

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Як захистити свій гаджет?

Дослідники вже повідомили компанії Apple та Google про знайдені проблеми. Для 2 з 6 виявлених вразливостей розробники вже випустили патчі безпеки, а щодо інших 4 триває робота над офіційними оновленнями.

Щоб убезпечити свій пристрій самостійно, фахівці радять змінити налаштування видимості AirDrop та Quick Share:

  • Переключити режим виявлення з "Для всіх" на "Тільки для контактів".
  • Повністю вимикати функції бездротової передачі, коли вони не використовуються.
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