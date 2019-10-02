В Україні виконано 2% робіт з розмінування за 5 років, - Міноборони

Фото: Анатолій Петренко (mil.gov.ua)

У Міноборони закликають збільшити кількість сил та засобів, які залучаються до розмінування

Протягом 5 років виконано лише 2% робіт з розмінування в Україні. Про це заявив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко на засіданні комітету нацбезпеки, передає кореспондент РБК-Україна.

У Міноборони наголосили на необхідності збільшити кількість сил та засобів, які залучаються до розмінування.

"На цей час обсяг робіт, які були виконані, становить лише 2% від потреб, які треба зробити. Все те, що робилось за 5 років, дозволило нам вирішити проблему на 2%. Це означає, що потрібно збільшити кількість сил та засобів, які залучаються до розмінування, і масштаб робіт, які виконуються, повинен бути кращим. Для цього потрібно об'єднати не лише ЗСУ, які виконують задачі в основному в районі проведення операції Об'єднаних сил", - заявив Петренко.

Нагадаємо, наприкінці вересня повідомлялося, що групи розмінування за 5 років збройної агресії Росії проти України в районі проведення АТО/ООС очистили від вибухонебезпечних предметів понад 4 тисячі гектарів території.

Як писало РБК-Україна раніше, 16 серпня співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розмінування близько 2 га території навколо пошкодженого моста в Станиці Луганській. Так, роботи з розмінування тривали 16 діб.