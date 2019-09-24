З початку війни на Донбасі розмінували більше 4 тисяч гектарів землі

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Також сапери знешкодили понад 254 тисяч вибухонебезпечних предметів

Групи розмінування за 5 років збройної агресії Росії проти України в районі проведення АТО/ООС очистили від вибухонебезпечних предметів понад 4000 гектарів території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос України".

Як повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Сергій Наєв, за час збройного конфлікту були також ліквідовані понад 254 тисячі боєприпасів.

"З початку збройної агресії Російської Федерації проти України групами розмінування в районі проведення АТО/ООС очищено майже 4074 га території, 1357 км шляхів, виявлені і знешкоджені 254 790 одиниць вибухонебезпечних предметів", - сказав він.

Він додав, що розмінування ще 378 га проведені силами міжнародних неурядових організацій: HALO Trust, Датська група з розмінування, Швейцарський фонд протимінної діяльності.

Наєв зазначив, що робота з розмінування територій на Донбасі проводиться безперервно.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ протягом доби 22 вересня зафіксувала 100 вибухів в Донецькій області і п'ять порушень припинення вогню в Луганській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за добу поранені двоє українських військових. Противник, порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.