За 5 лет выполнено лишь 2% работ по разминированию в Украине, - Минобороны

Фото: Анатолий Петренко (mil.gov.ua)

В Минобороны призывают увеличить количество сил и средств, привлекаемых к разминированию

В течение 5 лет выполнено лишь 2% работ по разминированию в Украине. Об этом заявил заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на заседании комитета нацбезопасности, передает корреспондент РБК-Украина.

В Минобороны отметили необходимость увеличить количество сил и средств, привлекаемых к разминированию.

"В настоящее время объем работ, которые были выполнены, составляет лишь 2% от потребностей, которые нужно сделать. Все то, что делалось за 5 лет, позволило нам решить проблему на 2%. Это значит, что нужно увеличить количество сил и средств, привлекаемых к разминированию, и масштаб работ, которые выполняются, должен быть лучшим. Для этого нужно объединить не только ВСУ, которые выполняют задачи в основном в районе проведения операции Объединенных сил ", - заявил Петренко.

В конце сентября сообщалось, что группы разминирования за 5 лет вооруженной агрессии России против Украины в районе проведения АТО/ООС очистили от взрывоопасных предметов более 4 тысяч гектаров территории.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 августа сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили разминирование около 2 га территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской. Так, работы по разминированию продолжались 16 суток.