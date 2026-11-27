Как физик описывает гравитацию через свет и черные дыры?

Чандрасекаран исследует, как свет двигается на границе особого участка пространства-времени, который физики называют каузальным бриллиантом. Это область, в рамках которой события могут быть связаны с причинно-следственными связями.

С помощью математических методов исследователь переводит это описание в квантовую форму, чтобы соединить правила квантовой механики с гравитацией, не считая пространство-время неизменным фоном.

Такой подход позволяет описать квантовую систему через интеграл по траекториям - математический метод, учитывающий различные возможные пути ее развития.

В работе удалось получить несколько важных результатов:

Воспроизвести формулу Бекенштейна - Хокинга, показывающую, что энтропия черной дыры зависит от площади ее горизонта событий - предела, за которой даже свет не может вырваться наружу.

Рассчитать дополнительную логарифмическую поправку для крупных черных дыр Шварцшильда. Полученный коэффициент совпадает с результатом, который физик Ашоке Сен ранее вывел другим авторским методом.

Воспроизвести уравнение Эйнштейна для гравитации из-за низких энергий и получить первую квантовую поправку к ним.

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Как GPT-6 Astra помогала в исследовании?

Чандрасекаран работал над исследованием несколько месяцев вместе с моделью GPT-6 Astra, использовав около 400 миллионов токенов. ИИ помог выполнять математические вычисления и работать над доказательствами в узкоспециализированной области теоретической физики.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман положительно отозвался о работе физика. Он также упомянул, что Чандрасекаран еще на ранних этапах верил в способность моделей помогать решать сложные математические задачи, в том числезадачи тысячелетия.

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Что еще нужно доказать?

Несмотря на полученные результаты, модель описывает гравитацию только в вакууме - без материи. Она не дает полного описания гравитации во Вселенной.

Исследователям также нужно выяснить, может ли этот подход предусматривать явления, которые можно измерить и отличать метод от других теорий.

Отмечается, что работа опубликована как препринт и еще должна пройти независимую проверку научным сообществом.