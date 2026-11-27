Физик из OpenAI предложил новый математический способ описания гравитации в пустом четырехмерном пространстве-времени. Он воспроизводит основные формулы теории Эйнштейна и показывает, как квантовые эффекты могут изменять гравитацию на самых мелких масштабах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Венкатеса Чандрасекарана, опубликованное на сервере препринтов Alphaxiv.
Чандрасекаран исследует, как свет двигается на границе особого участка пространства-времени, который физики называют каузальным бриллиантом. Это область, в рамках которой события могут быть связаны с причинно-следственными связями.
С помощью математических методов исследователь переводит это описание в квантовую форму, чтобы соединить правила квантовой механики с гравитацией, не считая пространство-время неизменным фоном.
Такой подход позволяет описать квантовую систему через интеграл по траекториям - математический метод, учитывающий различные возможные пути ее развития.
В работе удалось получить несколько важных результатов:
Воспроизвести формулу Бекенштейна - Хокинга, показывающую, что энтропия черной дыры зависит от площади ее горизонта событий - предела, за которой даже свет не может вырваться наружу.
Рассчитать дополнительную логарифмическую поправку для крупных черных дыр Шварцшильда. Полученный коэффициент совпадает с результатом, который физик Ашоке Сен ранее вывел другим авторским методом.
Воспроизвести уравнение Эйнштейна для гравитации из-за низких энергий и получить первую квантовую поправку к ним.
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Чандрасекаран работал над исследованием несколько месяцев вместе с моделью GPT-6 Astra, использовав около 400 миллионов токенов. ИИ помог выполнять математические вычисления и работать над доказательствами в узкоспециализированной области теоретической физики.
Руководитель OpenAI Сэм Альтман положительно отозвался о работе физика. Он также упомянул, что Чандрасекаран еще на ранних этапах верил в способность моделей помогать решать сложные математические задачи, в том числезадачи тысячелетия.
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Несмотря на полученные результаты, модель описывает гравитацию только в вакууме - без материи. Она не дает полного описания гравитации во Вселенной.
Исследователям также нужно выяснить, может ли этот подход предусматривать явления, которые можно измерить и отличать метод от других теорий.
Отмечается, что работа опубликована как препринт и еще должна пройти независимую проверку научным сообществом.