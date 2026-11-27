Як фізик описує гравітацію через світло та чорні діри?

Чандрасекаран досліджує, як світло рухається на межі особливої ділянки простору-часу, яку фізики називають каузальним діамантом. Це область, у межах якої події можуть бути пов’язані причинно-наслідковими зв’язками.

За допомогою математичних методів дослідник переводить цей опис у квантову форму, щоб поєднати правила квантової механіки з гравітацією, не вважаючи простір-час незмінним тлом.

Такий підхід дає змогу описати квантову систему через інтеграл по траєкторіях - математичний метод, який враховує різні можливі шляхи її розвитку.

У роботі вдалося отримати кілька важливих результатів:

Відтворити формулу Бекенштейна - Гокінга, яка показує, що ентропія чорної діри залежить від площі її горизонту подій - межі, за якою навіть світло не може вирватися назовні.

Розрахувати додаткову логарифмічну поправку для великих чорних дір Шварцшильда. Отриманий коефіцієнт збігається з результатом, який фізик Ашоке Сен раніше вивів іншим авторським методом.

Відтворити рівняння Ейнштейна для гравітації за низьких енергій і отримати першу квантову поправку до них.

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Як модель GPT-6 Astra допомагала у дослідженні?

Чандрасекаран працював над дослідженням кілька місяців разом із моделлю GPT-6 Astra, використавши близько 400 мільйонів токенів. ШІ допоміг виконувати математичні обчислення та працювати над доведеннями у вузькоспеціалізованій галузі теоретичної фізики.

Керівник OpenAI Сем Альтман позитивно відгукнувся про роботу фізика. Він також згадав, що Чандрасекаран ще на ранніх етапах вірив у здатність моделей допомагати розв’язувати складні математичні задачі, зокрема задачі тисячоліття.

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Що ще потрібно довести?

Попри отримані результати, модель наразі описує гравітацію лише у вакуумі - без матерії. Тож вона не дає повного опису гравітації у Всесвіті.

Дослідникам також потрібно з’ясувати, чи може цей підхід передбачати явища, які можна виміряти і які відрізнятимуть метод від інших теорій.

Зазначається, що робота наразі опублікована як препринт і ще має пройти незалежну перевірку науковою спільнотою.