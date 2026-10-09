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ИИ решил сотни сложных задач по одному запросу: почему ученые не доверяют OpenAI

16:32 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
ИИ решил сотни сложных задач по одному запросу: почему ученые не доверяют OpenAI OpenAI показала решение для фундаментальной физики (фото: Jonathan Kemper)
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OpenAI выложила на GitHub 722 научных труда, содержащих решение 372 сложных математических проблем. Все работы были сгенерированы новой, "еще не выпущенной передовой ИИ-моделью".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью OpenAI.

"Масштабные" научные результаты?

Опубликованный архив охватывает исследования по фундаментальной математике, теоретической информатике и математической физике.

Среди ключевых результатов компания отмечает

  • прорыв в четырехмерной гипотезе Какея,
  • улучшение основных компьютерных алгоритмов,
  • движение в направлении решения сложной гипотезы Римана.

Большинство научных работ было создано моделью в ответ на один запрос с подсказками.

По данным OpenAI, модель испытала около 4000 задач, а создание успешного решения требовало примерно 3 часа вычислительной мощности уровня ChatGPT Pro.

Чтобы облегчить проверку результатов, разработчики включили в релиз формализованные доказывания на языке программирования Lean.

Как объяснили специалисты, это позволяет специальным алгоритмам автоматически проверять логику и правильность каждого шага доказывания.

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Ученые скептичны?

Несмотря на масштабную публикацию, научное сообщество относится к заявлениям OpenAI с опаской. Это связано с недавними дискуссиями вокруг других разработок компании в области математической физики.

Математики отмечают: пока OpenAI не предоставит доступ к самой модели для воспроизведения результатов, любые заявления о решении задач с помощью только одного запроса остаются неподтвержденными.

Кроме того, компания не раскрыла конкретное время вычислений для каждой задачи и подробных текстов запросов, которые использовались для генерации промптов.

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