3G в Украине полностью отключат: в Минцифры назвали точную дату

11:45 02.04.2026 Чт
2 мин
В Украине определили дедлайн отключения 3G
aimg Ирина Глухова aimg Дмитрий Левицкий
Фото: в Украине определили дедлайн отключения 3G (Getty Images)

Устаревший 3G планируют полностью отключить после успешного запуска пилотного 5G в нескольких городах Украины - отключение ожидается до 1 января 2031 года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.

Отвечая на вопрос, когда Украина окончательно отключит 2G и 3G и ждет ли эта же судьба 4G после успешного масштабирования технологии 5G, Прибитько сказал, что "выключение 3G - это не уникальный процесс для Украины, а технологический тренд".

Он пояснил, что по всему миру операторы постепенно отказываются от 3G, поскольку эта технология уже считается устаревшей: она менее эффективно использует ресурс и не способна обеспечить те скорости и качество связи, которых сегодня ожидают пользователи.

Вместо этого те же частоты перенастраивают под 4G, что позволяет повысить скорость, уменьшить задержки, улучшить стабильность соединения.

В Украине определили дедлайн отключения 3G (Инфографика РБК-Украина)

"Мы договорились с операторами о четком дедлайне: 3G полностью отключат до 1 января 2031 года. Мы заложили такой длительный переходный период специально, чтобы для вас этот отказ прошел абсолютно незаметно. А вот 5G не означает, что 4G исчезнет. Наоборот - 4G является базой для развертывания 5G", - рассказал заместитель министра.

Что такое 3G

Это третье поколение мобильной связи, которое позволяет пользователям звонить по телефону, отправлять сообщения и пользоваться интернетом на смартфонах.

Оно обеспечивает сравнительно небольшие скорости передачи данных по сравнению с современными 4G и 5G.

Благодаря 3G можно смотреть видео, пользоваться социальными сетями и обмениваться файлами, но большой объем данных сеть передает медленнее.

Сейчас эта технология считается устаревшей и постепенно отключается в мире.

Тестирование 5G в Украине

В мае 2024 года в Украине впервые запустили 5G в тестовом режиме.

Новая технология обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет дистанционно управлять точным оборудованием, эффективнее исследовать погодные условия и координировать тысячи транспортных средств.

5G открывает новые возможности как для гражданского, так и для военного использования.

Первым городом для пилотного запуска 5G стал Львов, впоследствии технологию испытали в Харькове и Бородянке Киевской области, а следующим городом станет Киев, сообщил Станислав Прибытько в интервью РБК-Украина.

