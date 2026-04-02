3G в Україні повністю відключать: у Мінцифри назвали точну дату

Застарілий 3G планують повністю відключити після успішного запуску пілотного 5G у кількох містах України - вимкнення очікується до 1 січня 2031 року.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько.
Відповідаючи на запитання, коли Україна остаточно вимкне 2G та 3G і чи чекає ця ж доля 4G після успішного масштабування технології 5G, Прибитько сказав, що "вимикання 3G - це не унікальний процес для України, а технологічний тренд".
Він пояснив, що по всьому світу оператори поступово відмовляються від 3G, оскільки ця технологія вже вважається застарілою: вона менш ефективно використовує ресурс і не здатна забезпечити ті швидкості та якість зв’язку, яких сьогодні очікують користувачі.
Натомість ті самі частоти переналаштовують під 4G, що дозволяє підвищити швидкість, зменшити затримки, покращити стабільність зʼєднання.
"Ми домовилися з операторами про чіткий дедлайн: 3G повністю вимкнуть до 1 січня 2031 року. Ми заклали такий тривалий перехідний період спеціально, щоб для вас ця відмова пройшла абсолютно непомітно. А от 5G не означає, що 4G зникне. Навпаки - 4G є базою для розгортання 5G", - розповів заступник міністра.
Це третє покоління мобільного зв’язку, яке дозволяє користувачам телефонувати, відправляти повідомлення та користуватися інтернетом на смартфонах.
Воно забезпечує порівняно невеликі швидкості передачі даних у порівнянні з сучасними 4G та 5G.
Завдяки 3G можна дивитися відео, користуватися соціальними мережами та обмінюватися файлами, але великий обсяг даних мережа передає повільніше.
Зараз ця технологія вважається застарілою і поступово відключається у світі.
У травні 2024 року в Україні вперше запустили 5G у тестовому режимі.
Нова технологія забезпечує високу швидкість передачі даних, що дозволяє дистанційно керувати точним обладнанням, ефективніше досліджувати погодні умови та координувати тисячі транспортних засобів.
5G відкриває нові можливості як для цивільного, так і для військового використання.
Першим містом для пілотного запуску 5G став Львів, згодом технологію випробували у Харкові та Бородянці на Київщині, а наступним містом стане Київ, повідомив Станіслав Прибитько в інтерв’ю РБК-Україна.