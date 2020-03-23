Понад 300 тисяч хворих: ВООЗ заявила про прискорення пандемії коронавірусу

У світі вже понад 300 тисяч хворих коронавірусом COVID-19, пандемія прискорюється. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебрейєсус в Twitter.

Повідомляється, що всього за 67 днів пандемії 100 тисяч людей заразилися, через 11 днів хворих подвоїлося і всього через 4 дні стало 300 тисяч заражених.

"В даний час у ВООЗ зареєстровано понад 300 000 випадків COVID-19 майже в кожній країні на земній кулі. Пандемія прискорюється", - говорить глава ВООЗ.

Нагадаємо, в Іспанії зафіксовано понад 33 тис. випадків інфікування, померли 2182 іспанця. Влада Іспанії заявила про 4 517 нові випадки зараження коронавірусом в країні.

Повідомляється, що також різко зросла кількість померлих від вірусу: за добу зафіксовано смертельних випадки 462. В цілому від COVID-19 померли 2182 іспанця.Іспанія займає 4 місце у світі за кількістю заражених коронавірусом.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні зафіксовано 73 випадки зараження. Більшість випадків відбулася в Києві та Чернівецької області.

Раніше у ВООЗ повідомляли, що для повного одужання пацієнта, хворого коронавірусом, необхідно до шести тижнів. При цьому поки що не існує ліків для лікування COVID-19.