Более 300 тысяч заболевших: ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

В мире уже более 300 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19, пандемия ускоряется. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса в Twitter.

Сообщается, что всего за 67 дней пандемии 100 тысяч человек заразились, через 11 дней заболевших удвоилось и всего через 4 дня стало 300 тысяч зараженных.

"В настоящее время в ВОЗ зарегистрировано более 300 000 случаев COVID-19 почти в каждой стране на земном шаре. Пандемия ускоряется", - говорит глава ВОЗ.

Напомним, в Испании зафиксировано более 33 тыс. случаев инфицирования, умерли 2182 испанца. Власти Испании заявили о 4 517 новых случаях заражения коронавирусом в стране.

Сообщается, что также резко возросло количество умерших от вируса: за сутки зафиксировано 462 смертельных случая. В целом от COVID-19 скончались 2182 испанца.Испания занимает 4 место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине зафиксировано 73 случая заражения. Большинство случаев произошло в Киеве и Черновицкой области.

Ранее в ВОЗ сообщали, что для полного выздоровления пациента, заболевшего коронавирусом, необходимо до шести недель. При этом пока не существует лекарств для лечения COVID-19.