В Іспанії 4,5 тис. нових випадків зараження і майже 500 смертей від коронавірусу

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У країні зафіксовано понад 33 тис. випадків інфікування, померли 2182 іспанці

Влада Іспанії заявила про 4 517 нових випадків зараження коронавірусом в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNOnews.

Повідомляється, що також різко зросла кількість померлих від вірусу: за добу зафіксовано 462 смертельних випадки. В цілому від COVID-19 померли 2182 іспанці.

Наразі Іспанія займає 4 місце у світі за кількістю заражених коронавірусом. Станом на 13:00 23 березня, в країні зафіксовано понад 33 тис. випадків інфікування. Від вірусу одужали 3,3 тис. людей.

Загалом, за даними університету Джона Хопкінса, кількість заражених вірусом у світі наближається до 350 тис. осіб. Кількість смертей від COVID-19 перевищила 15,3 осіб.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 73 випадки зараження. Більшість випадків відбулися в Києві та Чернівецької області.

Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі у зв'язку з пандемією коронавірусу - у матеріалі РБК-Україна.