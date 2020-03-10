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У ВООЗ назвали терміни одужання від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 10:19
У ВООЗ назвали терміни одужання від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поки що не існує ліків для лікування коронавірусу

Щоб інфікований коронавірусом повністю одужав, необхідно до шести тижнів. Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан, пише CNN.

Крім того, у ВООЗ наголосили, що поки що не існує ліків для лікування коронавірусу, але інфіковані можуть видужати при належному догляді та лікуванні симптомів.

"Щоб одужати від цієї хвороби, може тривати до шести тижнів. Людям, які страждають від дуже важкої форми, можуть знадобитися місяці, щоб одужати", - інформує Райан.

Раніше повідомлялося, що результати повторного тесту на коронавірус жителя Чернівців, який заразився, дали позитивний результат. 11 березня його огляне лікар Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В результаті у Чернівцях оголосили локальну надзвичайну ситуацію на регіональному рівні у зв'язку з підтвердженням випадку коронавірусу COVID-19. Також в області були госпіталізовані до 10 осіб з підозрою на коронавірус.

Також голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус продовжить поширюватися по всьому світу щонайменше до червня.

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