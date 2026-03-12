RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

По 300 тысяч долларов каждый: ВСУ на Запорожье уничтожили два российских "Мерлин-ВР"

19:33 12.03.2026 Чт
1 мин
Россия использует эти БПЛА для разведки позиций украинских войск
aimg Мария Науменко
фото: разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР" (Wikipedia)

Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили два российских разведывательных беспилотника "Мерлин-ВР". Стоимость каждого такого аппарата превышает 300 тысяч долларов.

Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области.

В Генштби отметили, что такие дроны российская армия использует для воздушной разведки, обнаружения позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что война все больше переходит в технологическую фазу, где решающую роль играют беспилотные системы.

В то же время российская армия меняет тактику атак. Оккупанты все чаще запускают ударные дроны типа Shahed большими группами, пытаясь прорвать украинскую систему ПВО.

Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаЗапорожьеВооруженные силы УкраиныДрони