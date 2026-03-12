По 300 тысяч долларов каждый: ВСУ на Запорожье уничтожили два российских "Мерлин-ВР"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее заявлял, что война все больше переходит в технологическую фазу, где решающую роль играют беспилотные системы.

В то же время российская армия меняет тактику атак. Оккупанты все чаще запускают ударные дроны типа Shahed большими группами, пытаясь прорвать украинскую систему ПВО.