По 300 тисяч доларів кожний: ЗСУ на Запоріжжі знищили два російських "Мерлін-ВР"

Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у районі Гуляйполя Запорізької області .

В Генштбі зазначили, що такі дрони російська армія використовує для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню.