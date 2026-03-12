UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

По 300 тисяч доларів кожний: ЗСУ на Запоріжжі знищили два російських "Мерлін-ВР"

19:33 12.03.2026 Чт
1 хв
Росія використовує ці БПЛА для розвідки позицій українських військ
aimg Марія Науменко
фото: розвідувальних БПЛА "Мерлін-ВР" (Wikipedia)

Українські військові на Запорізькому напрямку знищили два російські розвідувальні безпілотники "Мерлін-ВР". Вартість кожного такого апарата перевищує 300 тисяч доларів.

Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у районі Гуляйполя Запорізької області .

В Генштбі зазначили, що такі дрони російська армія використовує для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявляв, що війна дедалі більше переходить у технологічну фазу, де вирішальну роль відіграють безпілотні системи.

Водночас російська армія змінює тактику атак. Окупанти дедалі частіше запускають ударні дрони типу Shahed великими групами, намагаючись прорватиукраїнську систему ППО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаЗапоріжжяЗбройні сили УкраїниДрони