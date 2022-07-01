Більше 30 російських збройових магнатів не потрапили під західні санкції, - Reuters

Більше 30 керівників російських збройових фірм і щонайменше 14 оборонних компаній поки уникли санкцій Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, санкції не накладені на колишнього міністра транспорту Росії Алана Лушнікова, який є найбільшим акціонером концерну "Калашников". Сама компанія потрапила під санкції США в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а ЄС і Великобританія ввели проти неї санкції в 2022 році.

На частку компанії припадає 95% російського виробництва кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої ручної вогнепальної зброї, а також 98% ручних армійських кулеметів.

Така ж ситуація з концерном "Алмаз-Антей", московською оборонною компанією, що спеціалізується на ракетах і зенітних комплексах. Компанія потрапила під санкції США, ЄС і Великобританії, але генеральний директор Ян Новіков не був покараний.

Серед інших компаній, які уникли санкцій, "Завод імені Дегтярьова", що виробляє кулемети, протитанкові і зенітні знаряддя, які продаються російським військовим.

Без санкцій також корпорація "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим постачальником титану і на 25% належить корпорації "Ростех", найбільшої у військово-промисловому комплексі Росії. Видання вважає, що корпарація не під санкціями, оскільки має дочірні компанії в США, Швейцарії та Великобританії.

Крім того, Reuters передав перелік російських оборонних підприємств компетентним органам США, ЄС і Великобританії, і проти частини з них були введені обмеження. При цьому керівники цих підприємств переважно уникли санкцій.