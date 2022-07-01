ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Більше 30 російських збройових магнатів не потрапили під західні санкції, - Reuters

Новость на русском →
Лондон, П'ятниця 01 липня 2022 20:52
Більше 30 російських збройових магнатів не потрапили під західні санкції, - Reuters Фото: більше 30 російських збройових магнатів не потрапили під західні санкції (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Більше 30 керівників російських збройових фірм і щонайменше 14 оборонних компаній поки уникли санкцій Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, санкції не накладені на колишнього міністра транспорту Росії Алана Лушнікова, який є найбільшим акціонером концерну "Калашников". Сама компанія потрапила під санкції США в 2014 році, коли Росія анексувала Крим, а ЄС і Великобританія ввели проти неї санкції в 2022 році.

На частку компанії припадає 95% російського виробництва кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої ручної вогнепальної зброї, а також 98% ручних армійських кулеметів.

Така ж ситуація з концерном "Алмаз-Антей", московською оборонною компанією, що спеціалізується на ракетах і зенітних комплексах. Компанія потрапила під санкції США, ЄС і Великобританії, але генеральний директор Ян Новіков не був покараний.

Серед інших компаній, які уникли санкцій, "Завод імені Дегтярьова", що виробляє кулемети, протитанкові і зенітні знаряддя, які продаються російським військовим.

Без санкцій також корпорація "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим постачальником титану і на 25% належить корпорації "Ростех", найбільшої у військово-промисловому комплексі Росії. Видання вважає, що корпарація не під санкціями, оскільки має дочірні компанії в США, Швейцарії та Великобританії.

Крім того, Reuters передав перелік російських оборонних підприємств компетентним органам США, ЄС і Великобританії, і проти частини з них були введені обмеження. При цьому керівники цих підприємств переважно уникли санкцій.

Нагадавши, ЄС почав роботу над новими санкціями проти Росії, які, зокрема, торкнуться, російського золота.

Крім того, нові санкції спробують вирішити питання блокади Калінінграда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків