ru ua
Пт, 01 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Более 30 российских оружейных магнатов не попали под западные санкции, - Reuters

Новина українською →
Лондон, Пятница 01 июля 2022 20:52
Более 30 российских оружейных магнатов не попали под западные санкции, - Reuters Фото: более 30 российских оружейных магнатов не попали под западные санкции (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Более 30 руководителей российских оружейных фирм и по меньшей мере 14 оборонных компанийпока избежали санкций Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, санкции не наложены на бывшего министра транспорта России Алана Лушникова, который является крупнейшим акционером концерна "Калашников". Сама компания попала под санкции США в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а ЕС и Великобритания ввели против нее санкции в 2022 году.

На долю компании приходится 95% российского производства пулеметов, снайперских винтовок, пистолетов и другого ручного огнестрельного оружия, а также 98% ручных армейских пулеметов.

Такая же ситуация с концерном "Алмаз-Антей", московской оборонной компанией, специализирующейся на ракетах и ​​зенитных комплексах. Компания попала под санкции США, ЕС и Великобритании, но генеральный директор Ян Новиков не был наказан.

Среди других компаний, которые избежали санкций, "Завод имени Дегтярева", производящий пулеметы, противотанковые и зенитные орудия, которые продаются российским военным.

Без санкций также корпорация "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим поставщиком титана и на 25% принадлежит корпорации "Ростех", крупнейшей в военно-промышленном комплексе России. Издание считает, что корпарация не под санкциями, так как имеет дочерние компании в США, Швейцарии и Великобритании.

Кроме того, Reuters передал перечень российских оборонных предприятий компетентным органам США, ЕС и Великобритании, и против части из них были введены ограничения. При этом руководители этих предприятий преимущественно избежали санкций.

Напомним, ЕС начал работу над новыми санкциями против России, которые, в частности, коснутся, российского золота.

Кроме того, новые санкции попытаются решить вопрос блокады Калининграда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Мы готовы к вероятным новым попыткам наступления на Харьков