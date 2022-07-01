Нові санкції ЄС проти Росії вирішать питання блокади Калінінграду, - Bloomberg

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як відзначають джерела видання, деякі чиновники схвильовані тим, що на Литву можуть чинити тиск, аби змусити її дозволити транзит заборонених товарів до Калінінграда, попри те, що країна ввела обмеження відповідно до санкцій, що були узгоджені усім блоком.

Водночас заборона на більшу частину товарів має набрати чинності лише цього місяця, у зв'язку з чим Європейська комісія планує узгодити нові правила, аби протистояння з Москвою не загострилося.

Москва ж, зі свого боку, пригрозила вжити заходів проти Литви, якщо вона продовжить блокувати залізничні перевезення таких товарів як сталь.