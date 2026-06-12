30 миллиардов сканов из Pokémon Go использовали для навигации боевых дронов: геймеры об этом не знали

Как игровые бонусы стали инструментом разведки?

В 2021 году разработчики Pokémon Go добавили в игру функцию AR-сканирования (дополненной реальности). Игрокам предлагали записывать короткие 360-градусные видео близлежащих локаций, улиц, зданий и памятников (так называемых Покестопов) в обмен на редкие артефакты.

Большинство пользователей воспринимало это как развлечение, не задумываясь о конечной судьбе отснятого материала. Одной из жертв такого легкомыслия стал житель Нидерландов, который в комментарии журналистам признался, что в процессе охоты на монстров случайно засканировал даже интерьер собственной квартиры.

В 2025 году компания Niantic Labs разделила бизнес: игровую франшизу продали холдингу Scopely за 3,5 миллиарда долларов, а вот уникальное технологическое крыло AR-разработки отделилось в независимую структуру Niantic Spatial.

Вместе с правами на интеллектуальную собственность новая компания унаследовала колоссальную базу из 30 миллиардов пользовательских пространственных сканов. Благодаря этим данным инженеры создали Large Geospatial Model (большую геопространственную модель) - гигантскую трехмерную цифровую копию планеты.

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Технология VPS: спасение дронов от систем РЭБ

В конце 2025 года Niantic Spatial объявила о стратегическом партнерстве с американским оборонным подрядчиком Vantor, известным разработчиком софта для разведки и систем пространственного анализа.

Целью интеграции является создание комбинированной системы визуального позиционирования (Visual Positioning System или VPS), которая решает главную проблему современной тактической авиации - уязвимость перед средствами радиоэлектронной борьбы.

Принцип работы военного ИИ-навигатора выглядит так:

Отказ от спутников. Традиционные беспилотники критически зависят от сигналов GPS, которые в зоне боевых действий легко подменить (спуфинг) или полностью заглушить (джеминг).

Оптическое распознавание. Благодаря ИИ-модели, обученной на сканах местности, автономный дрон ориентируется исключительно с помощью собственных камер. Он сравнивает реальную картинку внизу с трехмерной картой-шаблоном в памяти.

Синхронизация "воздух-земля". Платформа Vantor Raptor сочетает спутниковые снимки высокого разрешения с наземными детализированными картами от Niantic. Это позволяет тысячам дронов и наземных операторов мгновенно координировать координаты в единой цифровой сети без выхода в интернет.

Этическая дилемма и позиция компаний

Обнародование информации вызвало волну критики со стороны экспертов по цифровым правам и этике. Специалисты Делфтского технического университета (Нидерланды) отметили, что без колоссального массива данных от сотен миллионов геймеров разработка боевого ИИ такого уровня заняла бы десятилетия.

Игроки, сами того не подозревая, внесли весомый вклад в развитие военных технологий.

Представители обеих компаний поспешили выпустить официальные заявления, пытаясь снизить градус напряжения. В Vantor уверяют, что их текущие боевые алгоритмы напрямую не используют "сырые" файлы из игры, а опираются на собственные базы данных.

В то же время руководство Niantic Spatial подтвердило, что сканы из Pokémon Go действительно привлекались для тренировки "ранних версий" базовой архитектуры их ИИ.

При этом компания подчеркнула юридическую сторону вопроса: все пользователи передавали видеоматериалы абсолютно добровольно, официально соглашаясь с условиями предоставления услуг.

Согласно тексту лицензионного соглашения, пользователи навсегда передали Niantic безотзывное право сублицензировать, продавать и использовать их контент в любых коммерческих целях.