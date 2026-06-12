30 мільярдів сканів із Pokémon Go використали для навігації бойових дронів: геймери про це не знали

Як ігрові бонуси стали інструментом розвідки?

У 2021 році розробники Pokémon Go додали в гру функцію AR-сканування (доповненої реальності). Гравцям пропонували записувати короткі 360-градусні відео довколишніх локацій, вулиць, будівель та пам'ятників (так званих Покестопів) в обмін на рідкісні артефакти.

Більшість користувачів сприймала це як розвагу, не замислюючись про кінцеву долю відзнятого матеріалу. Однією з жертв такої легковажності став житель Нідерландів, який у коментарі журналістам зізнався, що у процесі полювання на монстрів випадково засканував навіть інтер'єр власної квартири.

У 2025 році компанія Niantic Labs розділила бізнес: ігрову франшизу продали холдингу Scopely за 3,5 мільярда доларів, а от унікальне технологічне крило AR-розробки відділилося у незалежну структуру Niantic Spatial.

Разом із правами на інтелектуальну власність нова компанія успадкувала колосальну базу з 30 мільярдів користувацьких просторових сканів. Завдяки цим даним інженери створили Large Geospatial Model (велику геопросторову модель) - гігантську тривимірну цифрову копію планети.

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Технологія VPS: порятунок дронів від систем РЕБ

Наприкінці 2025 року Niantic Spatial оголосила про стратегічне партнерство з американським оборонним підрядником Vantor, відомим розробником софту для розвідки та систем просторового аналізу.

Метою інтеграції є створення комбінованої системи візуального позиціонування (Visual Positioning System або VPS), яка вирішує головну проблему сучасної тактичної авіації - вразливість перед засобами радіоелектронної боротьби.

Принцип роботи військового ШІ-навігатора виглядає так:

Відмова від супутників. Традиційні безпілотники критично залежать від сигналів GPS, які у зоні бойових дій легко підмінити (спуфінг) або повністю заглушити (джемінг).

Оптичне розпізнавання. Завдяки ШІ-моделі, навченій на сканах місцевості, автономний дрон орієнтується виключно за допомогою власних камер. Він порівнює реальну картинку внизу з тривимірною картою-шаблоном у пам'яті.

Синхронізація "повітря-земля". Платформа Vantor Raptor поєднує супутникові знімки високої роздільної здатності з наземними деталізованими картами від Niantic. Це дозволяє тисячам дронів і наземних операторів миттєво координувати координати в єдиній цифровій мережі без виходу в інтернет.

Етична дилема та позиція компаній

Оприлюднення інформації викликало хвилю критики з боку експертів з цифрових прав та етики. Фахівці Делфтського технічного університету (Нідерланди) наголосили, що без колосального масиву даних від сотень мільйонів геймерів розробка бойового ШІ такого рівня зайняла б десятиліття.

Гравці, самі того не підозрюючи, зробили вагомий внесок у розвиток військових технологій.

Представники обох компаній поспішили випустити офіційні заяви, намагаючись знизити градус напруги. У Vantor запевняють, що їхні поточні бойові алгоритми безпосередньо не використовують "сирі" файли з гри, а спираються на власні бази даних.

Водночас керівництво Niantic Spatial підтвердило, що скани з Pokémon Go дійсно залучалися для тренування "ранніх версій" базової архітектури їхнього ШІ.

При цьому компанія підкреслила юридичний бік питання: всі користувачі передавали відеоматеріали абсолютно добровільно, офіційно погоджуючись з умовами надання послуг.

Згідно з текстом ліцензійної угоди, користувачі назавжди передали Niantic безвідкличне право субліцензувати, продавати та використовувати їхній контент у будь-яких комерційних цілях.