Искусственная матка для вынашивания детей: как фейк выдавали за научный прорыв
В соцсетях распространилась вымышленная история о китайском роботе-гуманоиде, который якобы способен вынашивать человеческий плод за 14 тысяч долларов. Фактчекеры проверили эти утверждения и подтвердили, что они не имеют никакого отношения к реальности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.
Опровержение фейка о достижениях Kaiwa Technology
Вирусные публикации раньше утверждали, что компания Kaiwa Technology представила в Пекине работу по беременности.
Автором разработки называли ученого Чжана Цифена, а сам аппарат якобы мог выносить ребенка в течение 10 месяцев в синтетической околоплодной жидкости за 13 900 долларов.
Расследование Snopes и китайских государственных СМИ показало:
- В реестрах отсутствуют какие-либо упоминания о компании Kaiwa Technology или исследователе Чжане Цифене.
- Никаких патентов или официальных регистраций подобного устройства не существует.
- Заявленная цена в 13 900 долларов сразу вызвала сомнения у профильных экспертов по робототехнике и медицине.
Реальное состояние исследований искусственной матки
Несмотря на то, что робот-гуманоид оказался выдумкой, ученые действительно продвигаются в сфере эктокенеза (выращивание плода вне тела), но исключительно в лабораторных условиях.
Что удалось сделать?
В 2017 году исследователи Детской больницы Филадельфии создали систему Biobag - заполненный жидкостью контейнер, в котором удалось поддерживать жизнь недоношенных ягнят в течение 4 недель без механического насоса.
В 2022 году инженеры Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий создали искусственный интеллект для отслеживания развития эмбрионов мышей в жидкостных камерах.
Оба подлинных проекта ориентированы на ранние стадии развития эмбрионов или помощь экстремально недоношенным детям.
Ни одна из актуальных на сегодняшний день технологий не способна обеспечить полный 10-месячный цикл беременности внутри мобильного робота.
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Технические и этические препятствия
Полная искусственная беременность вне человеческого тела пока невозможна из-за сложных физиологических барьеров. Современная медицина не может воспроизвести сложный химический сигнал, гормональную регуляцию и иммунное взаимодействие, которые обеспечивает плацента.
Кроме того, технология подвергается строгим этическим и регуляторным ограничениям.
Почему?
Безопасность развития: искусственные системы не могут полностью имитировать динамический обмен веществ природной плаценты.
Психологический фактор: влияние отсутствия материнской связи на развитие нервной системы ребенка до сих пор не изучено.
Рамки закона: международные нормы строго ограничивают время выращивания человеческих эмбрионов в лабораториях.
История с Kaiwa Technology показала, как сенсации в соцсетях искажают реальный научный прогресс.
Ученые акцентируют: настоящие исследования искусственных маток призваны спасать жизнь недоношенных младенцев, а не заменять женщин, которые могут и хотят рожать, коммерческими работами.