Искусственная матка для вынашивания детей: как фейк выдавали за научный прорыв

В соцсетях распространилась вымышленная история о китайском роботе-гуманоиде, который якобы способен вынашивать человеческий плод за 14 тысяч долларов. Фактчекеры проверили эти утверждения и подтвердили, что они не имеют никакого отношения к реальности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura .

Опровержение фейка о достижениях Kaiwa Technology

Вирусные публикации раньше утверждали, что компания Kaiwa Technology представила в Пекине работу по беременности.

Автором разработки называли ученого Чжана Цифена, а сам аппарат якобы мог выносить ребенка в течение 10 месяцев в синтетической околоплодной жидкости за 13 900 долларов.

Расследование Snopes и китайских государственных СМИ показало:

В реестрах отсутствуют какие-либо упоминания о компании Kaiwa Technology или исследователе Чжане Цифене.

Никаких патентов или официальных регистраций подобного устройства не существует .

. Заявленная цена в 13 900 долларов сразу вызвала сомнения у профильных экспертов по робототехнике и медицине.

Реальное состояние исследований искусственной матки

Несмотря на то, что робот-гуманоид оказался выдумкой, ученые действительно продвигаются в сфере эктокенеза (выращивание плода вне тела), но исключительно в лабораторных условиях.

Что удалось сделать?

В 2017 году исследователи Детской больницы Филадельфии создали систему Biobag - заполненный жидкостью контейнер, в котором удалось поддерживать жизнь недоношенных ягнят в течение 4 недель без механического насоса.

В 2022 году инженеры Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий создали искусственный интеллект для отслеживания развития эмбрионов мышей в жидкостных камерах.

Оба подлинных проекта ориентированы на ранние стадии развития эмбрионов или помощь экстремально недоношенным детям.

Ни одна из актуальных на сегодняшний день технологий не способна обеспечить полный 10-месячный цикл беременности внутри мобильного робота.

Больше интересного: Одиночество хотят доверить работам: Китай показал необычных гуманоидов

Технические и этические препятствия

Полная искусственная беременность вне человеческого тела пока невозможна из-за сложных физиологических барьеров. Современная медицина не может воспроизвести сложный химический сигнал, гормональную регуляцию и иммунное взаимодействие, которые обеспечивает плацента.

Кроме того, технология подвергается строгим этическим и регуляторным ограничениям.

Почему?

Безопасность развития: искусственные системы не могут полностью имитировать динамический обмен веществ природной плаценты.

Психологический фактор: влияние отсутствия материнской связи на развитие нервной системы ребенка до сих пор не изучено.

Рамки закона: международные нормы строго ограничивают время выращивания человеческих эмбрионов в лабораториях.

История с Kaiwa Technology показала, как сенсации в соцсетях искажают реальный научный прогресс.

Ученые акцентируют: настоящие исследования искусственных маток призваны спасать жизнь недоношенных младенцев, а не заменять женщин, которые могут и хотят рожать, коммерческими работами.