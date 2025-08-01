К 2030 году РФ будет представлять реальную угрозу для Европы, - командующий ВС Франции

Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт в интервью The Economist.
По его словам, Россия перевооружается достаточно быстро, чтобы стать "реальной угрозой" для Европы в течение пяти лет.
"Россия снова будет иметь средства, чтобы создавать военную угрозу для западных стран, и в частности для европейских стран", - отметил французский генерал.
Он предупредил, что боевой опыт России, ее огромная масса и выносливость делают ее опасной: в конфликте русский народ всегда продержится "на пять минут дольше нас".
В то же время Буркхардт считает, что американские военные не покинут Европу, хотя и могут сократить свое присутствие. А сеть двусторонних связей, особенно между Великобританией, Францией и Германией, указывает на ощутимое видение того, "каким может быть европейский столб НАТО".
Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения.
Недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.
А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.
Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что армия РФ может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших 5 лет, чтобы проверить Альянс на прочность.
Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона.
Он считает, что если Пекин соберется атаковать Тайвань, то с очень высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.