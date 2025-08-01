RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП

К 2030 году РФ будет представлять реальную угрозу для Европы, - командующий ВС Франции

Фото: начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Буркхардт (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Россия через пять лет может стать "реальной угрозой" для Европы, учитывая темпы перевооружения государства-агрессора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхардт в интервью The Economist.

По его словам, Россия перевооружается достаточно быстро, чтобы стать "реальной угрозой" для Европы в течение пяти лет.

"Россия снова будет иметь средства, чтобы создавать военную угрозу для западных стран, и в частности для европейских стран", - отметил французский генерал.

Он предупредил, что боевой опыт России, ее огромная масса и выносливость делают ее опасной: в конфликте русский народ всегда продержится "на пять минут дольше нас".

В то же время Буркхардт считает, что американские военные не покинут Европу, хотя и могут сократить свое присутствие. А сеть двусторонних связей, особенно между Великобританией, Францией и Германией, указывает на ощутимое видение того, "каким может быть европейский столб НАТО".

 

НАТО готовится к возможной войне с Россией

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину в Европе начали опасаться агрессии РФ и активно готовиться к ней. В частности, перевооружать свои армии, разрабатывать планы отражения возможного нападения.

Недавно стало известно, что немецкая армия разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.

А до этого в немецком Бундесвере предупреждали, что Россия готовится к войне с НАТО. И может быть готовой к ней уже к концу этого десятилетия, говорилось в докладе армии, который получили немецкие медиа.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что армия РФ может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших 5 лет, чтобы проверить Альянс на прочность.

Кроме того, генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он считает, что если Пекин соберется атаковать Тайвань, то с очень высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзНАТОФранцияРоссийская Федерация