Рютте спрогнозировал новую войну, в которой Китай натравит Путина на НАТО

Китай может заставить Россию напасть на страны НАТО, чтобы отвлечь внимание блока от Азиатско-Тихоокеанского региона. Если Пекин соберется атаковать Тайвань, он с очень высокой вероятностью использует Россию для нападения на Европу.

Рютте пояснил, что США, выполняя задачу по защите территории НАТО в Европе, защищают собственные позиции в Азии. США, по его словам, не могут находиться в безопасности, если не защищены Атлантика, Европа и Арктика.

Генсек НАТО предположил, что Китай может использовать Россию для того, чтобы отвлечь внимание США в Европе, чтобы заняться захватом Тайваня. Рютте считает, что американцам и европейцам не стоит быть "наивными в этом отношении".

"Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала позвонил своему младшему партнеру во всем этом, Владимиру Владимировичу Путину, который проживает в Москве, и сказал бы ему: "Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты занимал их в Европе, атакуя территорию НАТО", - пояснил он.

По мнению Рютте, этот сценарий является одним из наиболее вероятных в будущем. Есть две вещи, которые нужно сделать для сдерживания россиян и китайцев. Первая из них - сделать перспективу атаки на НАТО настолько суицидальной для Кремля, чтобы он никогда не согласился на это пойти.