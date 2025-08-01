До 2030 року РФ становитиме реальну загрозу для Європи, - командувач ЗС Франції

Росія через п'ять років може стати "реальною загрозою" для Європи, враховуючи темпи переозброєння держави-агресора.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхардт в інтерв'ю The Economist.
За його словами, Росія переозброюється достатньо швидко, щоб стати "реальною загрозою" для Європи протягом п'яти років.
"Росія знову матиме засоби, щоб створювати військову загрозу для західних країн, і зокрема для європейських країн", - зазначив французький генерал.
Він попередив, що бойовий досвід Росії, її величезна маса та витривалість роблять її небезпечною: у конфлікті російський народ завжди протримається "на п'ять хвилин довше за нас".
Водночас Буркхардт вважає, що американські військові не покинуть Європу, хоча й можуть скоротити свою присутність. А мережа двосторонніх зв'язків, особливо між Великою Британією, Францією та Німеччиною, вказує на відчутне бачення того, "яким може бути європейський стовп НАТО".
Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну у Європі почали побоюватися агресії РФ та активно готуватися до неї. Зокрема, переозброювати свої армії, розробляти плани відбиття можливого нападу.
Нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.
А до цього у німецькому Бундесвері попереджали, що Росія готується до війни з НАТО. І може бути готовою до неї вже до кінця цього десятиліття, йшлося у доповіді армії, яку отримали німецькі медіа.
Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що армія РФ може напасти на країну-члена НАТО протягом найближчих 5 років, щоб перевірити Альянс на міцність.
Окрім того, генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що Китай може змусити Росію напасти на країни НАТО, щоб відвернути увагу блоку від Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Він вважає що якщо Пекін збереться атакувати Тайвань, то з дуже високою ймовірністю використає Росію для нападу на Європу.