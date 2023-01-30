В 2022 году 83% украинских компаний потерпели спад из-за войны
У 83% компаний, являющихся членами Европейской Бизнес Ассоциации, произошло падение бизнеса в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую Бизнес Ассоциацию (ЕБА).
Пресс-служба ЕБА отмечает, что до полномасштабного вторжения 83% компаний ожидали положительной динамики развития своего бизнеса в 2022 году. Такая же доля компаний констатируют сегодня падение.
"По итогам 2022 года большинство компаний сообщают о падении их доходов в долларах: у 29% произошло падение до 20%, у 54% - падение на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год", - говорится в сообщении.
Антирейтинг актуальных бизнес-вызовов возглавляют перебои с энергоснабжением, связью и интернетом. Кроме того, компании испытывают проблемы с бронированием сотрудников от мобилизации и выездом за границу.
Почти вдвое, по сравнению с октябрем прошлого года, увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность - с 47 до 89%.
"Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества производительных часов, сложностей в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту затрат из-за использования генераторов и других негативных последствий для операционной работы компаний", - приводит цифры пресс-служба.
В результате боевых действий 40% компаний понесли прямые убытки, к тому же 25% имеют активы на оккупированных территориях.
"Предпочтительно это оборудование, техника, недвижимость, транспорт. Потери бизнеса остаются достаточно высокими: 32% сообщают о потерях до 1 млн долларов, 36% - о потерях в диапазоне 1-10 млн долларов, 16% - о потерях свыше 10 млн долларов" , – отмечает ЕБА.
Несмотря на трудности, сегодня все 100 компаний ЕБА, принявших участие в опросе, работают, а именно: 54% - в полном объеме, а 46% - с некоторыми ограничениями. В октябре прошлого года в полном объеме работало 44% компаний. Среди бизнесов, работающих частично, 44% ограничили географию деятельности, 23% закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а 14% перевели деятельность в онлайн. При этом улучшается финансовая стабильность: 27% компаний имеют финансовые резервы на полгода, 23% - на год, а 36% - на год и более.
Недавно РБК-Украина сообщало, что деловая активность в еврозоне неожиданно вернулась к восходящей динамике впервые с июня 2022 года.
Кроме того, в начале января мы писали, что украинский бизнес продолжил ослаблять оценки своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в декабре 2022 года снизился до 42,2 пункта с 42,7 в ноябре.
Однако напомним, что в декабре 2022 года Индекс потребительских настроений в Украине составил 83,9 пункта, что на 1,3 пункта ниже показателя ноября. В то же время украинцы стали меньше опасаться инфляции и девальвации.
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