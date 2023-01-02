Сокращение работников и падение доходов: украинский бизнес ухудшил ожидания

Украинский бизнес продолжил ослаблять оценки своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в декабре 2022 года снизился до 42,2 пункта с 42,7 в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины ( НБУ ).

"Усиление негативных последствий активных боевых действий, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры и длительное ее восстановление, сокращение производства, снижение реальных доходов населения осложнили экономическую активность и повлияли на ухудшение ожиданий предприятий всех секторов", - говорится в обзоре.

Предприятия промышленности ухудшили негативные оценки собственных экономических перспектив из-за перебоев с энергоснабжением.

Предприятия строительства имели самые сдержанные среди других секторов экономики оценки своей деятельности из-за низкого спроса на жилье, роста производственных затрат, перебои с энергоснабжением, а также сезонный фактор.

Предприятия торговли в декабре усилили негативные оценки своей экономической деятельности на фоне отключения электроэнергии и ослабления потребительского спроса вследствие сокращения доходов населения.

Предприятия сферы услуг несколько смягчились, однако сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов ввиду невозможности налаживания полноценной логистики и слабого спроса.

Подавляющее большинство предприятий, участвующих в опросах, продолжают ожидать удорожания собственной продукции/услуг на фоне высоких ожиданий роста закупочных цен поставщиков.

"Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, настроены на дальнейшее сокращение общей численности работников, самые пессимистические ожидания - в секторе строительства", - говорится в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 22 декабря 2022 года. В опросе приняло участие 433 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.