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Сокращение работников и падение доходов: украинский бизнес ухудшил ожидания

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Украина, Понедельник 02 января 2023 15:00
Сокращение работников и падение доходов: украинский бизнес ухудшил ожидания Фото: украинский бизнес ухудшил ожидания из-за обстрелов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес продолжил ослаблять оценки своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в декабре 2022 года снизился до 42,2 пункта с 42,7 в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины (НБУ).

"Усиление негативных последствий активных боевых действий, риск дальнейших терактов против критической инфраструктуры и длительное ее восстановление, сокращение производства, снижение реальных доходов населения осложнили экономическую активность и повлияли на ухудшение ожиданий предприятий всех секторов", - говорится в обзоре.

Сокращение работников и падение доходов: украинский бизнес ухудшил ожидания

Предприятия промышленности ухудшили негативные оценки собственных экономических перспектив из-за перебоев с энергоснабжением.

Сокращение работников и падение доходов: украинский бизнес ухудшил ожидания

Предприятия строительства имели самые сдержанные среди других секторов экономики оценки своей деятельности из-за низкого спроса на жилье, роста производственных затрат, перебои с энергоснабжением, а также сезонный фактор.

Предприятия торговли в декабре усилили негативные оценки своей экономической деятельности на фоне отключения электроэнергии и ослабления потребительского спроса вследствие сокращения доходов населения.

Предприятия сферы услуг несколько смягчились, однако сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов ввиду невозможности налаживания полноценной логистики и слабого спроса.

Подавляющее большинство предприятий, участвующих в опросах, продолжают ожидать удорожания собственной продукции/услуг на фоне высоких ожиданий роста закупочных цен поставщиков.

"Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, настроены на дальнейшее сокращение общей численности работников, самые пессимистические ожидания - в секторе строительства", - говорится в обзоре.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 22 декабря 2022 года. В опросе приняло участие 433 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

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