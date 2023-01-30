У 2022 році 83% українських компаній зазнали спаду через війну
У 83% компаній, які є членами Європейської Бізнес Асоціації, відбулося падіння бізнесу у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську Бізнес Асоціацію (ЄБА).
Пресслужба ЄБА зазначає, що до повномасштабного вторгнення 83% компаній очікували позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2022 році. Така сама частка компаній констатують сьогодні падіння.
"За підсумками 2022 року, більшість компаній повідомляють про падіння їхніх доходів у доларах: у 29% відбулося падіння до 20%, у 54% - падіння на 21% і більше. Тільки 6% опитаних повідомили про відсутність змін, і ще 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік", - йдеться в повідомленні.
Антирейтинг актуальних викликів бізнесу очолюють перебої з енергопостачанням, зв'язком та інтернетом. Крім того, компанії мають проблеми з бронюванням співробітників від мобілізації і виїздом за кордон.
Майже вдвічі, порівняно з жовтнем торік, збільшилася кількість компаній, які відчули вплив ракетних атак на свою діяльність, - з 47 до 89%.
"Російські обстріли призводять до переривання робочих процесів, скорочення кількості продуктивних годин, складнощів у плануванні, накопичення втоми співробітників, зростання витрат через використання генераторів та інших негативних наслідків для операційної роботи компаній", - наводить цифри пресслужба.
У результаті бойових дій 40% компаній зазнали прямих збитків, до того ж 25% мають активи на окупованих територіях.
"Переважно це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт. Втрати бізнесу залишаються досить високими: 32% повідомляють про втрати до 1 млн доларів, 36% - про втрати в діапазоні 1-10 млн доларів, 16% - про втрати понад 10 млн доларів", - зазначає ЄБА.
Попри труднощі, сьогодні всі 100 компаній ЄБА, що взяли участь в опитуванні, працюють, а саме: 54% - у повному обсязі, а 46% - з деякими обмеженнями. У жовтні минулого року в повному обсязі працювали 44% компаній. Серед бізнесів, що працюють частково, наразі 44% обмежили географію діяльності, 23% закрили частину офісів/торгових точок/відділень, а 14% перевели діяльність в онлайн. При цьому покращується фінансова стабільність: 27% компаній мають фінансові резерви на пів року, 23% - на рік, а 36% - на рік і більше.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що ділова активність в єврозоні несподівано повернулася до висхідної динаміки вперше з червня 2022 року.
Крім того, на початку січня ми писали, що український бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у грудні 2022 року знизився до 42,2 пунктів із 42,7 у листопаді.
Проте нагадаємо, що у грудні 2022 року Індекс споживчих настроїв в Україні склав 83,9 пунктів, що на 1,3 пункти нижче за показник листопада. Водночас українці стали дещо менше побоюватися інфляції та девальвації.
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