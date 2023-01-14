Украинцы стали меньше опасаться роста цен и падения гривны

В декабре 2022 года Индекс потребительских настроений в Украине составил 83,9 пункта, что на 1,3 пункта ниже показателя ноября. В то же время украинцы стали меньше опасаться инфляции и девальвации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 40,9, что на 3,8 п. ниже уровня этого показателя в ноябре. Индекс экономических ожиданий вырос на 0,3 п. и составляет 112,5 п.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 2,6 п. и составляет 130 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 1,1 п. и составляет 181,6 п. уменьшился на 5,9 п. и составляет 147,7 п.

Как отмечают аналитики Info Sapien, в 2022 году Индекс потребительских настроений выше по сравнению с предыдущим годом, во многом из-за аномальной ситуации, вызванной войной, хотя и остается в отрицательных значениях (менее 100). С начала полномасштабного вторжения индексы текущего и экономических ожиданий, исторически имевших близкие значения, впервые разделились: население более выражено и уверенно ждет лучшего будущего параллельно с пониженной оценкой текущего положения.

"Вероятно, эти индексы сейчас измеряют две разные ситуации, не только сейчас и ожидания будущего, а во время войны и ожидания после ее завершения (поскольку по данным опросов большинство украинцев верят в победу, то после победы Украины)", - комментируют аналитики.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его осуществляет Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.