З 2015 року кількість суддів в Украіні зменшилась майже на третину

1500 суддів звільнилися з посади суддів у 2016 році

З 2015 року до сьогодні кількість суддів в Украіні зменшилась майже на третину. Про це після куглого столу "Судова реформа" повідомив Сергій Козьяков, голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

"1500 суддів звільнилися з посади суддів у 2016 році після запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання та електронного декларування. З 2015 року до сьогодні кількість суддів в Украіні зменшилась майже на третину, а саме кількість суддів зменшилася на понад три тисячі осіб",- сказав він.

Раніше голова ВККСУ повідомляв, що у 2016 році 354 судді пройшли кваліфікаційне оцінювання. Він зазначив, що 4 роки тому прозорості у роботі не було, якщо порівнювати із подіями сьогодення.

Також член правління міжнародної фундації "Судді для суддів" Естер де Руідж назвали три основні зауваження до судової реформи в Україні.