Наразі 354 судді пройшли кваліфікаційне оцінювання , - ВККСУ

Судді пройшли іспити та тести, психологічне дослідження

Наразі 354 судді пройшли кваліфікаційне оцінювання. Про це в ході круглого столу "Судова реформа" повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков, передає кореспондент РБК-Україна.

"354 судді пройшли кваліфікаційне оцінювання наразі. Ми задавали багато питань в ході співбесід суддям, зокрема стосовно майнового стану та статків. Як саме виглядає кваліфікаційне оцінювання? То спершу іспити та тести, потім психологічне дослідження і так далі", - сказав він.

Він зазначив, що 4 роки тому прозорості у роботі не було, якщо порівнювати із подіями сьогодення.

"Щодо прозорості ще хочу додати… Чи транслювались співбесіди з кандидатами раніше? Чи публікувались декларації доброчесності? Ще 4 роки тому цього всього не було", - резюмував він.

За його словами, порівнювати роботу завжди потрібно з найкращими європейськими практиками.

Нагадаємо, член правління міжнародної фундації "Судді для суддів" Естер де Руідж назвали три основні зауваження до судової реформи в Україні.