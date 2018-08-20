Судова реформа в Україні: член правління міжнародної фундації "Судді для суддів" назвала основні зауваження

Вона також зазначила, що самоврядування суддів має велике значення у площині судової реформи

Член правління міжнародної фундації "Судді для суддів" назвала три основних зауваження до судової реформи в Україні. Про це в ході круглого столу "Судова реформа" повідомила Естер де Руідж, член правління міжнародної фундації "Судді для суддів", передає кореспондент РБК-Україна.

"Як європейська суддя я... намагаюся зрозуміти реформу в деталях. Від імені суддівського корпусу хотіла б зупинитись на трьох основних зауваженнях до судової реформи: вчасність, а саме вчасність призначення суддів на посади, друге зауваження стосується прозорості - в рамках реформи усі процеси не були прозорими, третє ж зауваження стосується покращення комунікацій. Спілкування з деякими суддями показує, що вони не обізнані із ситуацією", - повідомила вона.

Вона зазначила, що самоврядування суддів має велике значення у площині судової реформи.

"Культура суддів - це набір поглядів, які поділяються усіма суддями. Формування цієї культури залежить від всіх і кожного. Щоб сформувати належну судову владу, необхідно, щоб судді самі визначилися, якою є їхня позиція. Отже необхідно об'єднуватися", - додала вона.

Нагадаємо, голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк повідомив, що в Україні зараз існує великий дефіцит суддівських кадрів.