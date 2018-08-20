С 2015 года количество судей в Украине уменьшилось почти на треть

1500 судей уволились с должности судей в 2016 году

С 2015 года сегодня количество судей в Украине уменьшилось почти на треть. Об этом после куглого стола "Судебная реформа" сообщил Сергей Козьяков, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"1500 судей уволились с должности судей в 2016 году после введения первичного квалификационного оценивания и электронного декларирования. С 2015 года сегодня количество судей в Украине уменьшилась почти на треть, а именно количество судей уменьшилось на три тысячи человек",- сказал он.

Ранее председатель ВККСУ сообщал, что в 2016 году 354 судьи прошли квалификационное оценивание. Он отметил, что 4 года назад прозрачности в работе не было, если сравнивать с событиями настоящего.

Также член правления международного фонда "Судьи для судей" Эстер де Руидж назвали три основные замечания к судебной реформе в Украине.