С 2015 года количество судей в Украине уменьшилось почти на треть

Новости Политика 20.08.2018 - 20:02
Фото: Сергей Козьяков (Униан)
Фото: Сергей Козьяков (Униан)

1500 судей уволились с должности судей в 2016 году

С 2015 года сегодня количество судей в Украине уменьшилось почти на треть. Об этом после куглого стола "Судебная реформа" сообщил Сергей Козьяков, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"1500 судей уволились с должности судей в 2016 году после введения первичного квалификационного оценивания и электронного декларирования. С 2015 года сегодня количество судей в Украине уменьшилась почти на треть, а именно количество судей уменьшилось на три тысячи человек",- сказал он.

Ранее председатель ВККСУ сообщал, что в 2016 году 354 судьи прошли квалификационное оценивание. Он отметил, что 4 года назад прозрачности в работе не было, если сравнивать с событиями настоящего.

Также член правления международного фонда "Судьи для судей" Эстер де Руидж назвали три основные замечания к судебной реформе в Украине.

 

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Теги:  Судебная реформа,  Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС