В 2014 году США вместо оружия давали Украине одеяла, - Грэм

В 2014 году США ограничились лишь предоставлением гуманитарной помощи для Украины. Однако сейчас есть возможность сделать то, что не было сделано тогда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора-республиканца США Линдси Грэма во время Мюнхенской конференции.

"Что мы сделали не так в 2014 году? Мы не давали Украине оружия, мы давали им одеяла. У нас не было политики предоставления вам того, что было необходимо для защиты. Мы ничего не говорили о последствиях возможного вторжения", - пояснил сенатор республиканец.

Он отметил, что тогда Америка потеряла шанс интегрировать свою экономику, а также провести переговоры по минералам.

"То, что стоило сделать еще в 2014 году, мы можем сделать хотя бы сейчас", - сказал он.