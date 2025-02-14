У 2014 році США замість зброї давали Україні ковдри, – Грем

У 2014 році США обмежились лише наданням гуманітарної допомоги для України. Однак зараз є можливість зробити те, що не було зроблено тоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора-республіканця США Ліндсі Грема під час Мюнхенської конференції.

"Що ми зробили не так у 2014 році? Ми не давали Україні зброї, ми давали їм ковдри. У нас не було політики надання вам того, що було необхідне для захисту. Ми нічого не говорили про наслідки можливого вторгнення", - пояснив сенатор республіканець.

Він зауважив, що тоді Америка втратила шанс інтегрувати свою економіку, а також провести переговори щодо мінералів.

"Те, що варто було зробити ще у 2014 році, ми можемо зробити хоча б зараз", - сказав він.