Замаскированный танкер "теневого флота" РФ из Мурманска посадили на мель во Франции
Во французском порту Марсель-Фос посадили на мель нефтяной танкер GRINCH, который подозревают в принадлежности к так называемому "теневому флоту" России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным ведомства, судно ранее было перехвачено французскими ВМС из-за подозрений в использовании фальшивого флага и участия в схемах обхода санкций, введенных против экспорта российской нефти.
Прокурор Марселя сообщил, что капитан танкера - гражданин Индии - был временно задержан, однако впоследствии его освободили и разрешили вернуться на борт судна.
Французские власти отмечают, что GRINCH в начале января вышел из российского порта Мурманск, следуя под флагом Коморских Островов.
Сейчас обстоятельства использования судна и его возможную связь с российским "теневым флотом" продолжают изучать.
Судно фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США и связано с перевозками российской нефти, в частности в Китай и Индию.
Судно фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США и связано с перевозками российской нефти, в частности в Китай и Индию.
В ГУР ранее рассказали, как работает "теневой флот" России и сколько танкеров он насчитывает. Относительно денежных потерь врага, с начала введения лимита цен на российскую нефть в декабре 2022 года Москва потратила на приобретение танкеров "теневого флота" более 10 миллиардов долларов.