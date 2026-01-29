Замаскированный танкер "теневого флота" РФ из Мурманска посадили на мель во Франции

Во французском порту Марсель-Фос посадили на мель нефтяной танкер GRINCH, который подозревают в принадлежности к так называемому "теневому флоту" России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным ведомства, судно ранее было перехвачено французскими ВМС из-за подозрений в использовании фальшивого флага и участия в схемах обхода санкций, введенных против экспорта российской нефти.

Прокурор Марселя сообщил, что капитан танкера - гражданин Индии - был временно задержан, однако впоследствии его освободили и разрешили вернуться на борт судна.

Французские власти отмечают, что GRINCH в начале января вышел из российского порта Мурманск, следуя под флагом Коморских Островов.

Сейчас обстоятельства использования судна и его возможную связь с российским "теневым флотом" продолжают изучать.