Замаскированный танкер "теневого флота" РФ из Мурманска посадили на мель во Франции

Четверг 29 января 2026 02:00
UA EN RU
Замаскированный танкер "теневого флота" РФ из Мурманска посадили на мель во Франции Иллюстративное фото: россияне пустили танкер в море под фальшивым флагом (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Во французском порту Марсель-Фос посадили на мель нефтяной танкер GRINCH, который подозревают в принадлежности к так называемому "теневому флоту" России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным ведомства, судно ранее было перехвачено французскими ВМС из-за подозрений в использовании фальшивого флага и участия в схемах обхода санкций, введенных против экспорта российской нефти.

Прокурор Марселя сообщил, что капитан танкера - гражданин Индии - был временно задержан, однако впоследствии его освободили и разрешили вернуться на борт судна.

Французские власти отмечают, что GRINCH в начале января вышел из российского порта Мурманск, следуя под флагом Коморских Островов.

Сейчас обстоятельства использования судна и его возможную связь с российским "теневым флотом" продолжают изучать.

Танкер GRINCH перехватили французские ВМС 22 января 2026 года в западной части Средиземного моря. Капитаном оказался индус. его арестовали.

GRINCH - нефтяной танкер, который подозревают в принадлежности к так называемому "теневому флоту" России - сети судов, используемых для обхода западных санкций на экспорт российской нефти.

Судно фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США и связано с перевозками российской нефти, в частности в Китай и Индию.

В ГУР ранее рассказали, как работает "теневой флот" России и сколько танкеров он насчитывает. Относительно денежных потерь врага, с начала введения лимита цен на российскую нефть в декабре 2022 года Москва потратила на приобретение танкеров "теневого флота" более 10 миллиардов долларов.

