20-канальные антенны и ИИ-донаведение: как Россия обходит украинскую РЭБ

Россия постоянно меняет способы поражения, чтобы усложнить работу украинской радиоэлектронной борьбы: увеличивает количество каналов в антеннах БПЛА, наращивает применение оптоволокна и развивает донаведение на основе ИИ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как РЭБ влияет на "Бандероли", баллистику и КАБы: интервью с сооснователем Contra-Drone".

Почему россияне наращивают количество каналов в навигационных антеннах

По словам соучредителя компании-производителя РЭБ Contra-Drone Тимофея Юркова, одной из главных тенденций последнего времени является постепенное увеличение использования россиянами оптоволоконных БПЛА. Параллельно противник меняет частоты, на которых работают дроны, добавляя новые, чтобы усложнить их перехват украинскими средствами РЭБ.

Отдельно это касается навигационных систем больших беспилотников, в частности "Шахедов" – Россия увеличивает количество модулей в CRPA-антеннах GNSS-навигации. По информации Contra-Drone, россияне закупили в Китае большие партии 20-канальных систем.

Юрков отмечает, что в начале полномасштабной войны таких антенн не было – использовались обычные GPS-антенны, подавляемые электронным шумом на соответствующей частоте.

"Первые CRPA-антенны были четырехмодульными. Затем появились восьмиканальные, 12-канальные и 16-канальные системы. Сейчас, по нашей информации, россияне закупили в Китае большие партии 20-канальных систем", – пояснил Юрков.

По его оценке, это оказывает непосредственное влияние на построение защиты вокруг энергетических объектов – для противодействия таким системам нужно увеличивать количество средств подавления навигации.

"Вокруг энергообъектов нужно создавать большую многомодульную систему, чтобы вовремя передавливать каналы навигации как ракет, так и КАБов, так и БПЛА по типу "Шахед", – отметил собеседник.

Способна ли РЭБ противодействовать автоматическому донаведению FPV-дронов на автомобиле

Другой новой угрозой Юрков называет использование искусственного интеллекта для донаведения FPV-дронов на автомобиле. В таком случае оператор сначала захватывает цель, после чего дрон продолжает наводку уже автоматически.

Проблема состоит в том, что после передачи наведения искусственному интеллекту РЭБ может потерять эффективность, хотя сейчас, по словам Юркова, такие случаи еще не часты.

По его словам, система автоматического донаведения все еще имеет существенные недостатки – дрон часто теряет цель, особенно когда автомобиль двигается по местности без сильного визуального контраста.

"Система пока недостаточно развита, но мы видим существенные изменения и понимаем, что она будет развиваться дальше", – говорит Юрков.