20-канальні антени і ШІ-донаведення: як Росія обходить українську РЕБ

Росія постійно змінює засоби ураження, щоб ускладнити роботу української радіоелектронної боротьби: збільшує кількість каналів в антенах БПЛА, нарощує застосування оптоволокна і розвиває донаведення на основі ШІ.

Чому росіяни нарощують кількість каналів у навігаційних антенах

За словами співзасновника компанії-виробника РЕБ Contra-Drone Тимофія Юркова, однією з головних тенденцій останнього часу є поступове збільшення використання росіянами оптоволоконних БПЛА. Паралельно противник змінює частоти, на яких працюють дрони, додаючи нові, щоб ускладнити їхнє перехоплення українськими засобами РЕБ.

Окремо це стосується навігаційних систем великих безпілотників, зокрема "Шахедів" – Росія збільшує кількість модулів у CRPA-антенах GNSS-навігації. За інформацією Contra-Drone, наразі росіяни закупили в Китаї великі партії 20-канальних систем.

Юрков зазначає, що на початку повномасштабної війни таких антен не було – використовувалися звичайні GPS-антени, які придушувалися електронним шумом на відповідній частоті.

"Перші CRPA-антени були чотиримодульними. Потім з'явилися восьмиканальні, 12-канальні та 16-канальні системи. Наразі, за нашою інформацією, росіяни закупили в Китаї великі партії 20-канальних систем", – пояснив Юрков.

За його оцінкою, це безпосередньо впливає на побудову захисту навколо енергетичних об'єктів – для протидії таким системам потрібно збільшувати кількість засобів придушення навігації.

"Навколо енергооб'єктів потрібно створювати велику багатомодульну систему, щоб вчасно передавлювати канали навігації як ракет, так і КАБів, так і БПЛА по типу "Шахед", – зазначив співрозмовник.

Чи здатна РЕБ протидіяти автоматичному донаведенню FPV-дронів на автомобілі

Іншою новою загрозою Юрков називає використання штучного інтелекту для донаведення FPV-дронів на автомобілі. У такому випадку оператор спочатку захоплює ціль, після чого дрон продовжує наведення вже автоматично.

Проблема полягає в тому, що після передачі наведення штучному інтелекту РЕБ може втратити ефективність, хоча наразі, за словами Юркова, такі випадки ще не є частими.

За його словами, система автоматичного донаведення все ще має суттєві недоліки – дрон часто втрачає ціль, особливо коли автомобіль рухається по місцевості без сильного візуального контрасту.

"Система поки недостатньо розвинена, але ми бачимо суттєві зміни й розуміємо, що вона буде розвиватися надалі", – каже Юрков.