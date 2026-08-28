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Почему баллистику и КАБы сложнее глушить, чем дроны: объяснение разработчика РЭБ

11:37 28.08.2026 Пт
3 мин
Способна ли радиоэлектронная борьба отклонять от цели баллистические ракеты и управляемые авиабомбы?
aimg Лев Шевченко
Почему баллистику и КАБы сложнее глушить, чем дроны: объяснение разработчика РЭБ Фото: Установка "Искандер" (Getty Images)
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Баллистические, аэробалистические ракеты и реактивные БПЛА – гораздо большая проблема, чем обычные дроны, поскольку работать по ним средствами РЭБ сложнее из-за большей высоты полета.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как РЭБ влияет на "Бандероли", баллистику и КАБы: интервью с соучредителем Contra-Drone".

Почему по баллистическим ракетам сложнее работать средствами РЭБ

По словам сооснователя компании-производителя РЭБ Contra-Drone Тимофея Юркова, баллистические ракеты также могут подвергаться влиянию РЭБ, поскольку первично используют GNSS для позиционирования на цели.

В то же время работать по ним значительно сложнее, чем по БПЛА, из-за значительно большей высоты полета – баллистическая ракета фиксирует цель там, где большинство средств РЕБ уже не достают, а сигнал от спутников поступает в более благоприятных условиях.

При этом даже отклонение ракеты от заданного курса на 20-40 метров может позволить избежать прямого попадания в объект.

Юрков отмечает, что Россия часто запускает по одной цели сразу несколько ракет – иногда пять-шесть, а иногда и около десяти, – поэтому даже при наличии разброса одна-две из них могут все равно попасть.

С ракетами, имеющими небаллистическую траекторию, ситуация, по его словам, несколько проще из-за меньшей высоты полета: если ракета находится на высоте 2-6 км, к ней может применяться подавление, способное отклонить ее от курса.

В то же время, Юрков отмечает, что такие ракеты значительно лучше защищены от влияния РЭБ, чем БПЛА, а их погрешность обычно меньше.

Читайте также : Способна РЭБ противодействовать реактивным "Шахедам" и "Бандеролям": объяснение эксперта

Можно ли с помощью РЭБ противодействовать управляемым авиабомбам

Относительно КАБов ситуация, по словам Юркова, несколько лучше – у них меньшая высота полета и более линейная траектория, которую можно рассчитать, а средства РЭБ вовремя навести на соответствующий участок.

"В большинстве случаев своевременное реагирование и своевременное подавление КАБов с помощью РЭБ предотвращает прямое попадание в цель", - отметил он.

В то же время, по словам Юркова, у КАБ значительная масса взрывчатки, поэтому даже отклонение на 20-30 метров не всегда гарантирует, что объект не будет поврежден или разрушен. Дальность применения КАБов при этом значительно меньше, чем у баллистических и аэробалистических ракет – для их сброса российскому самолету необходимо находиться примерно в 40-50 км от объекта.

Это создает для него риск из-за работы украинского ПВО, поэтому основными целями для КАБ остаются прифронтовые города, где украинским войскам сложнее приблизить средства противовоздушной обороны.

Ранее РБК-Украина писала о том, как дроны-перехватчики охотятся на реактивные "Шахеды" и почему эта задача становится все более сложной с ростом скорости враждебных БПЛА. Также объяснялось, можно ли эффективно сбивать дрон-ракеты "Бандероль", которые по профилю полета приближены к крылатым ракетам и реактивным дронам.

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