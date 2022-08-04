Понад 20 винищувачів Китаю перетнули лінію розмежування з Тайванем

Китай направив 22 винищувачі в бік Тайваню. Вони перетнули лінію розмежування між країнами в Тайванській протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оборонне відомства острова .

За інформацією відомства, літаки перетнули лінію розмежування і увійшли в зону дії систем ППО Тайваню. Всього було виявлено вісім винищувачів J-11, 12 Су-30 і ще два J-16.

Вони прямували до острова з боку китайської провінції Фуцзянь.

Напрямок польоту китайських винищувачів (twitter.com/MoNDefense)