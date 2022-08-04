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Более 20 истребителей Китая пересекли линию разграничения с Тайванем

Иллюстративное фото: более 20 истребителей Китая пересекли линию разграничения с Тайванем (twitter.com/WarPolitRussia)
Автор: Иван Носальский

Китай направил 22 истребителя в сторону Тайваня. Они пересекли линию разграничения между странами в Тайваньском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонное ведомства острова.

По информации ведомства, самолеты пересекли линию разграничения и вошли в зону действия систем ПВО Тайваня. Всего было обнаружено восемь истребителей J-11, 12 Су-30 и еще два J-16.

Они направлялись к острову со стороны китайской провинции Фуцзянь.

Направление полета китайских истребителей (twitter.com/MoNDefense)

Напомним, ситуация между Китаем и Тайванем накалилась из-за визита в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай в день визита американской чиновницы анонсировал масштабные военные учения, которые проводят возле Тайваня.

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