До +20 градусов на юге, на западе прохладнее: погода на сегодня в Украине

Заметим, что спасатели еще 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Также мы рассказывали, что сентябрь в Киеве оказался теплее нормы. Таким образом средняя температура составила +16,8°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.

Напомним, Украина встретила октябрь холодом, дождями и сильным ветром. Между тем в Карпатах намело снега, в частности на горе Поп Иван сугробы местами достигали полметра.

Синоптики уже рассказали, какая погода ждет украинцев в первые выходные октября и даже назвали дату, когда потеплеет.