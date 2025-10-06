RU

Общество Образование Деньги Изменения

До +20 градусов на юге, на западе прохладнее: погода на сегодня в Украине

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 6 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня погода в Украине ожидается преимущественно облачная и влажная. На западе возможны ливни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, сегодня температура воздуха особо не изменится. В течение дня предполагается до +15 градусов. Однако на юге и востоке воздух прогреется до +20, прохладнее будет в западных областях, местами до +9 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве понедельник будет облачным, без существенных осадков, возможны туманы. В течение дня 6-го октября в столице столбик термометра будет показывать +14 градусов.

 

Заметим, что спасатели еще 3 октября предупредили о резком осложнении погодных условий в горах и призвали туристов отказаться от выходов в высокогорье.

Также мы рассказывали, что сентябрь в Киеве оказался теплее нормы. Таким образом средняя температура составила +16,8°С, что на 1,9°С выше климатической нормы.

Напомним, Украина встретила октябрь холодом, дождями и сильным ветром. Между тем в Карпатах намело снега, в частности на горе Поп Иван сугробы местами достигали полметра.

Синоптики уже рассказали, какая погода ждет украинцев в первые выходные октября и даже назвали дату, когда потеплеет.

ГидрометцентрПогода в Украине