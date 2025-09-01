ua en ru
Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 06:45
Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW Фото: ВСУ держат оборону по всей линии фронта (General Staff)
Автор: Марина Балабан

Российские военные пытаются прорвать фронт на Сумском, Купянском, Покровском, Запорожском направлениях. ВСУ держат оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

31 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW

Российские милблогеры писали о контратаках ВСУ вблизи Сум, а также о том, что российские командиры получили приказ сообщить своим подчиненным о северокорейском развертывании в ближайшие дни. Однако северокорейские войска вряд ли будут осуществлять нападения ВСУ, вероятно, они будут выполнять задачи в тылу, включая поваров и уборщиков, чтобы освободить российский тыловой персонал для пехотных атак.

На севере Харьковской области войска армии РФ также наступали, но подтвержденного прогресса не достигли.

30 и 31 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Глубокого, а также в направлении Синельниково.

Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW

Российские войска продолжили наступательныеоперации на Купянском, Боровском и Лиманском направлении, но не продвинулись вперед.

Представитель Группировки войск "Днепр" Украины полковник Виктор Трегубов сообщил, что российские войска вытеснили украинские силы с некоторых позиций в районе Серебрянского леса.Офицер украинского батальона, действующего на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска продолжают использовать только мотоциклы и не разворачивают бронетехнику, из 15 российских мотоциклов, участвующих в штурме, прорвутся только один или два, после чего российские войска попытаются собрать дополнительные силы на новой позиции.

Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW

В Донецкой области армия РФ продолжила наступать на Северском направлении - на северо-запад от Северска в направлении Дроновки, на северо-восток от Северска вблизи Григорьевки и Серебрянки и на юго-восток от Северска вблизи Выемки. Российский источник утверждает, что украинские войска регулярно контратакуют вблизи Серебрянки.

В Часовом Яру россияне не продвинулись вперед.

Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW

Зато на Торецком направлении россиянам удалось продвинуться: они захватили Русин Яр и продвинулись на юго-восток от Софиевки (обе на северо-запад от Торецка).

Российский милблогер заявил, что российские войска наносят авиаудары планерами по Константиновке, и признал, что в городе остаются украинские мирные жители.

Также 31 августа российские войска атаковали ВСУ по всем направлениям возле Покровска, но подтвержденного прогресса не достигли.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении.

Геолокационные видеозаписи Генерального штаба Украины, опубликованные 31 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно освободили Дачное (к юго-западу от Новопавловки).

Российские же войска недавно продвинулись на юго-запад от Котляровки (северо-восток от Новопавловки).

Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW

На Запорожском направлении армия РФ атаковала позиции ВСУ северо-восточнее Гуляйполя вблизи Зеленого Поля, но не продвинулись вперед.

Также российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW

В Херсонской области войскам РФ также продвинуться не удалось.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска нанесли авиаудары, удары с помощью беспилотников и артиллерии по железнодорожной станции в Херсоне, а также по острову Карантинный (к юго-западу от Херсона).

Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW

Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ, 31 августа на фронте произошло 77 боевых столкновений. Почти половина из них на Покровском направлении.

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты Клюсы Черниговской области, а также Сорокино, Прогресс, Нововасильевка, Толстодубово, Новая Гута, Заречное, Зноб-Новгородское, Бунякино, Середина Буда, Бачевск Сумской области.

Авиация врага также нанесла удар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Великая Береза.

