Армия РФ наступает по всем направлениям фронта, но безрезультатно: карты ISW
Российские военные пытаются прорвать фронт на Сумском, Купянском, Покровском, Запорожском направлениях. ВСУ держат оборону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
31 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
Российские милблогеры писали о контратаках ВСУ вблизи Сум, а также о том, что российские командиры получили приказ сообщить своим подчиненным о северокорейском развертывании в ближайшие дни. Однако северокорейские войска вряд ли будут осуществлять нападения ВСУ, вероятно, они будут выполнять задачи в тылу, включая поваров и уборщиков, чтобы освободить российский тыловой персонал для пехотных атак.
На севере Харьковской области войска армии РФ также наступали, но подтвержденного прогресса не достигли.
30 и 31 августа российские войска атаковали к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Глубокого, а также в направлении Синельниково.
Российские войска продолжили наступательныеоперации на Купянском, Боровском и Лиманском направлении, но не продвинулись вперед.
Представитель Группировки войск "Днепр" Украины полковник Виктор Трегубов сообщил, что российские войска вытеснили украинские силы с некоторых позиций в районе Серебрянского леса.Офицер украинского батальона, действующего на Лиманском направлении, сообщил, что российские войска продолжают использовать только мотоциклы и не разворачивают бронетехнику, из 15 российских мотоциклов, участвующих в штурме, прорвутся только один или два, после чего российские войска попытаются собрать дополнительные силы на новой позиции.
В Донецкой области армия РФ продолжила наступать на Северском направлении - на северо-запад от Северска в направлении Дроновки, на северо-восток от Северска вблизи Григорьевки и Серебрянки и на юго-восток от Северска вблизи Выемки. Российский источник утверждает, что украинские войска регулярно контратакуют вблизи Серебрянки.
В Часовом Яру россияне не продвинулись вперед.
Зато на Торецком направлении россиянам удалось продвинуться: они захватили Русин Яр и продвинулись на юго-восток от Софиевки (обе на северо-запад от Торецка).
Российский милблогер заявил, что российские войска наносят авиаудары планерами по Константиновке, и признал, что в городе остаются украинские мирные жители.
Также 31 августа российские войска атаковали ВСУ по всем направлениям возле Покровска, но подтвержденного прогресса не достигли.
Украинские и российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении.
Геолокационные видеозаписи Генерального штаба Украины, опубликованные 31 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно освободили Дачное (к юго-западу от Новопавловки).
Российские же войска недавно продвинулись на юго-запад от Котляровки (северо-восток от Новопавловки).
На Запорожском направлении армия РФ атаковала позиции ВСУ северо-восточнее Гуляйполя вблизи Зеленого Поля, но не продвинулись вперед.
Также российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
В Херсонской области войскам РФ также продвинуться не удалось.
Российские милблогеры утверждали, что российские войска нанесли авиаудары, удары с помощью беспилотников и артиллерии по железнодорожной станции в Херсоне, а также по острову Карантинный (к юго-западу от Херсона).
Как сообщало РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ, 31 августа на фронте произошло 77 боевых столкновений. Почти половина из них на Покровском направлении.
От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты Клюсы Черниговской области, а также Сорокино, Прогресс, Нововасильевка, Толстодубово, Новая Гута, Заречное, Зноб-Новгородское, Бунякино, Середина Буда, Бачевск Сумской области.
Авиация врага также нанесла удар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Великая Береза.