19 часов гейминга и батарея 8000 мАч: Lenovo представила игровой флагман Legion Y70

16:19 12.05.2026 Вт
2 мин
Новый Y70 2026 получил рекордную яркость экрана и мощный процессор
aimg Ольга Завада
Новый Lenovo Legion получил гигантскую батарею и 2K-экран (скриншот: YouTube-канал Kingmi Mobile)

Компания Lenovo официально подтвердила выход Legion Y70 2026 - первого игрового смартфона под брендом Legion с 2022 года. Презентация новинки состоится уже 19 мая в Китае, а впоследствии ожидается и глобальный релиз.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Lenovo.

Дисплей и железо

Одной из ключевых особенностей Legion Y70 2026 стал экран Q10 с диагональю 6,82 дюйма. Дисплей имеет разрешение 2K, частоту обновления 144 Гц и рекордную пиковую яркость 7000 нит.

Разработчики отмечают, что новая панель потребляет даже меньше энергии, чем стандартные экраны с меньшим разрешением.

Смартфон получил процессор Snapdragon 8 Gen 5. Хотя это и не Elite-версия, чип демонстрирует производительность на уровне топовых флагманов прошлого поколения.

Для предотвращения перегрева Lenovo использовала продвинутую систему охлаждения: огромную испарительную камеру и специальный гель с высокой теплопроводностью 10 Вт.

Рекордная автономность

Смартфон ориентирован на длительные игровые сессии - аппарат получил аккумулятор емкостью 8000 мАч. По данным производителя, этого хватит на:

  • 19,3 часа непрерывного геймплея;
  • 57,6 часа работы в обычном режиме.

Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и функцию bypass charging, которая позволяет питать смартфон непосредственно от сети в обход батареи, что уменьшает нагрев во время игры.

Камеры и защита

Несмотря на игровой статус, Legion Y70 2026 получил качественный набор камер. Основной модуль - это 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-710. Его дополняют 8 Мп ультраширокоугольный объектив и специальный датчик для борьбы с пересветами и мерцанием. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.

Смартфон также защищен по самым высоким стандартам защиты от пыли и влаги - IP66, IP68 и IP69. Новинка оснащена быстрой памятью LPDDR5X Ultra и накопителем UFS 4.1.

Ожидаемая цена в Китае за версию 12/256 ГБ составит около 3 999 юаней (приблизительно 588 долларов). Официальные цены для международного рынка станут известны сразу после презентации на глобальном уровне уже на следующей неделе.

