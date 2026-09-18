До 164 999 гривен за флагман: в Украине стартовали предзаказы на новые устройства Apple

В Украине официально стартовала предзаказная кампания на новое поколение устройств компании Apple, а первые покупатели смогут получить свои гаджеты уже с 25 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные прайсы ритейлеров.
Ценовая градация новых смартфонов в зависимости от объема внутренней памяти выглядит следующим образом:
iPhone 18 Pro (256 ГБ) - 77 999 гривен;
iPhone 18 Pro (512 ГБ) - 90 999 гривен;
iPhone 18 Pro (1 ТВ) - 117 999 гривен;
iPhone 18 Pro (2 ТВ) - 157 999 гривен;
iPhone 18 Pro Max (256 ГБ) - 84 999 гривен;
iPhone 18 Pro Max (512 ГБ) - 97 999 гривен;
iPhone 18 Pro Max (1 ТВ) - 123 999 гривен;
iPhone 18 Pro Max (2 ТВ) - 164 999 гривен.
Клиентам украинских ритейлеров также доступны рассрочки до 25 платежей.
Флагманская модель защищенных часов Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular в корпусе 49 мм обойдется в 49 299 гривен, а модификация с титановым браслетом Titanium Milanese Loop оценена в 54 199 гривен.
Основная серия Apple Watch Series 12 доступна в нескольких вариантах исполнения:
Базовая версия беспроводных наушников AirPods 5 обойдется покупателям в 8 599 гривен.
В свою очередь модель с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку (AirPods 5 with Wireless Charging Case), стоит 9 899 гривен.