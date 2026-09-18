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До 164 999 гривен за флагман: в Украине стартовали предзаказы на новые устройства Apple

10:03 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Стали известны украинские цены на линейку iPhone 18 Pro (фото: Pexels)

В Украине официально стартовала предзаказная кампания на новое поколение устройств компании Apple, а первые покупатели смогут получить свои гаджеты уже с 25 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные прайсы ритейлеров.

Стоимость флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Ценовая градация новых смартфонов в зависимости от объема внутренней памяти выглядит следующим образом:

iPhone 18 Pro (256 ГБ) - 77 999 гривен;

iPhone 18 Pro (512 ГБ) - 90 999 гривен;

iPhone 18 Pro (1 ТВ) - 117 999 гривен;

iPhone 18 Pro (2 ТВ) - 157 999 гривен;

iPhone 18 Pro Max (256 ГБ) - 84 999 гривен;

iPhone 18 Pro Max (512 ГБ) - 97 999 гривен;

iPhone 18 Pro Max (1 ТВ) - 123 999 гривен;

iPhone 18 Pro Max (2 ТВ) - 164 999 гривен.

Клиентам украинских ритейлеров также доступны рассрочки до 25 платежей.

В Украине объявили цены на новые гаджеты Apple (скриншот: Цитрус)

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Цены на новые смарт-часы Apple Watch

Флагманская модель защищенных часов Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular в корпусе 49 мм обойдется в 49 299 гривен, а модификация с титановым браслетом Titanium Milanese Loop оценена в 54 199 гривен.

Основная серия Apple Watch Series 12 доступна в нескольких вариантах исполнения:

  • GPS (алюминий): 42 мм - 24 999 гривен, 46 мм - 27 199 гривен;
  • GPS + Cellular (алюминий): 42 мм - 30 399 гривен, 46 мм - 33 199 гривен;
  • GPS + Cellular (титан) : 42 мм - 43 499 гривен, 46 мм - 45 699 гривен;
  • GPS + Cellular (керамика) : 42 мм - 54 399 гривен, 46 мм - 56 599 гривен.

Новые AirPods также доступны для предзаказа (скриншот: Цитрус)

Обновленные наушники AirPods 5

Базовая версия беспроводных наушников AirPods 5 обойдется покупателям в 8 599 гривен.

В свою очередь модель с кейсом, поддерживающим беспроводную зарядку (AirPods 5 with Wireless Charging Case), стоит 9 899 гривен.

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