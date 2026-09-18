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До 164 999 гривень за флагман: в Україні стартували передзамовлення на нові пристрої Apple

10:03 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Стали відомі українські ціни на лінійку iPhone 18 Pro (фото: Pexels)

В Україні офіційно стартувала кампанія передзамовлень на нове покоління пристроїв компанії Apple, а перші покупці зможуть отримати свої гаджети вже з 25 вересня.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на на офіційні прайси ритейлерів.

Вартість флагманів iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max

Цінова градація нових смартфонів залежно від обсягу внутрішньої пам’яті виглядає так:

iPhone 18 Pro (256 ГБ) - 77 999 гривень;

iPhone 18 Pro (512 ГБ) - 90 999 гривень;

iPhone 18 Pro (1 ТБ) - 117 999 гривень;

iPhone 18 Pro (2 ТБ) - 157 999 гривень;

iPhone 18 Pro Max (256 ГБ) - 84 999 гривень;

iPhone 18 Pro Max (512 ГБ) - 97 999 гривень;

iPhone 18 Pro Max (1 ТБ) - 123 999 гривень;

iPhone 18 Pro Max (2 ТБ) - 164 999 гривень.

Клієнтам українських ритейлерів також доступні розстрочки до 25 платежів.

В Україні оголосили ціни на нові гаджети Apple (скриншот: Цитрус)

Читайте більше: Офіційний реліз iOS 27: Apple запустила розумну Siri AI та нові функції для iPhone

Ціни на нові смарт-годинники Apple Watch

Флагманська модель захищеного годинника Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular у корпусі 49 мм коштуватиме 49 299 гривень, а модифікація з титановим браслетом Titanium Milanese Loop оцінена у 54 199 гривень.

Основна серія Apple Watch Series 12 доступна у декількох варіантах виконання:

  • GPS (алюміній): 42 мм - 24 999 гривень, 46 мм - 27 199 гривень;
  • GPS + Cellular (алюміній): 42 мм - 30 399 гривень, 46 мм - 33 199 гривень;
  • GPS + Cellular (титан): 42 мм - 43 499 гривень, 46 мм - 45 699 гривень;
  • GPS + Cellular (кераміка): 42 мм - 54 399 гривень, 46 мм - 56 599 гривень.

Нові AirPods також доступні для передзамовлення (скриншот: Цитрус)

Оновлені навушники AirPods 5

Базова версія бездротових навушників AirPods 5 обійдеться покупцям у 8 599 гривень.

Своєю чергою, модель із кейсом, що підтримує бездротову зарядку (AirPods 5 with Wireless Charging Case), коштує 9 899 гривень.

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