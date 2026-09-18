До 164 999 гривень за флагман: в Україні стартували передзамовлення на нові пристрої Apple

В Україні офіційно стартувала кампанія передзамовлень на нове покоління пристроїв компанії Apple, а перші покупці зможуть отримати свої гаджети вже з 25 вересня.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на на офіційні прайси ритейлерів.
Цінова градація нових смартфонів залежно від обсягу внутрішньої пам’яті виглядає так:
iPhone 18 Pro (256 ГБ) - 77 999 гривень;
iPhone 18 Pro (512 ГБ) - 90 999 гривень;
iPhone 18 Pro (1 ТБ) - 117 999 гривень;
iPhone 18 Pro (2 ТБ) - 157 999 гривень;
iPhone 18 Pro Max (256 ГБ) - 84 999 гривень;
iPhone 18 Pro Max (512 ГБ) - 97 999 гривень;
iPhone 18 Pro Max (1 ТБ) - 123 999 гривень;
iPhone 18 Pro Max (2 ТБ) - 164 999 гривень.
Клієнтам українських ритейлерів також доступні розстрочки до 25 платежів.
Флагманська модель захищеного годинника Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular у корпусі 49 мм коштуватиме 49 299 гривень, а модифікація з титановим браслетом Titanium Milanese Loop оцінена у 54 199 гривень.
Основна серія Apple Watch Series 12 доступна у декількох варіантах виконання:
Базова версія бездротових навушників AirPods 5 обійдеться покупцям у 8 599 гривень.
Своєю чергою, модель із кейсом, що підтримує бездротову зарядку (AirPods 5 with Wireless Charging Case), коштує 9 899 гривень.